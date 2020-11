Eldőlt: kedd éjféltől szinte az egész ország leáll Ausztriában

Az osztrák lapok tényként közlik, hogy a bécsi kormány szombaton bejelenti az újabb szigorú intézkedéseket. Ennek értelmében például be kell zárniuk a fodrászatoknak és kozmetikáknak.

Legutóbb múlt kedden jelentett be szigorú intézkedéseket az osztrák kormány, ám a hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy ezek nem voltak elegendőek ahhoz, hogy visszaszorítsák a koronavírus-járvány terjedését. Több osztrák lap is erre hivatkozva arról ír, hogy szombaton újabb, az eddigieknél is drámaibb eszközöket vet be a Covid elleni harcban.

Az ÖSTERREICH nevű napilap pedig már azt is tudni véli, hogy milyen intézkedések várhatnak a sógorokra:

Az iskolákban átállnak a digitális oktatásra. Kizárólag az óvodák maradnak nyitva, illetve az általános iskolák alsós osztályaiban folytatódik majd a tanítás

Sebastian Kurz osztrák kancellár is tisztában van vele, hogy nem lehet a tavaszihoz hasonlóan minden üzletet bezárni, mert az államcsődhöz vezetne. Köztes megoldásként

a kormány azt tervezheti, hogy a boltok nyitva maradnak, ám a nagyobb tömegek befogadására képes bevásárlóközpontok hetekre bezárhatnak

Továbbá a szolgáltatóipar is kényszerszünetre vonul. A hírek szerint többek közt a kozmetikai stúdióknak és fodrászatoknak is ki kell akasztaniuk a zárva feliratú táblát

Arról még nincsen hivatalos döntés, hogy a kedd éjféltől érvénybe lépő újabb szabályozások során szigorítják-e a kijárási tilalmat. jelenleg este nyolc és reggel öt között nem lehet utcára menni, de

egyes hírforrások szerint az eddigi korlátozást egész napos, általános kijárási tilalomra cserélnék.

A konkrét intézkedéseket szombaton dél körül jelenti majd be a Kurz-kormány.