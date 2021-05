Elképesztő: 300 milliót nyert a fiatal nő a Covid-vakcinának köszönhetően

Duplán megérte oltakoznia a fiatal nőnek: védett lett a koronavírussal szemben és hatalmas összeg landolt a számláján.

Bő egy héttel ezelőtt számoltunk be a hírről, miszerint az Egyesült államokban – jelesül Ohióban – komoly pénznyereménnyel igyekeznek növelni az oltási kedvet. Öt héten keresztül minden héten kisorsolnak egy embert, akiknek egymillió dolláros nyereményt osztanak ki – ígérte akkor Mike DeWine kormányzó, aki tartotta is a szavát: máris bejelentették az első nyertest a Vax-A-Million névre keresztelt „Covid-vakcina lottón”.

Az egymillió dollárt (átszámítva közel 300 millió forintot) egy Abbigail Bugenske nevű fiatal, mérnökként dolgozó nő nyerte, míg egy 14 éves tini, Joseph Costello egyetemi ösztöndíjban részesült az általa választott bármelyik állami egyetemre

– írja a New York Post nyomán a Bors.

Az egymilliót bezsebelő Abbigail Bugenske édesanyja egyébként a helyi hírcsatornáknak elmondta: lánya még azelőtt elhatározta, hogy beoltatja magát a koronavírus elleni vakcinával, hogy bejelentették volna a nyerési lehetőséget, és mindenkit arra buzdít, hogy oltakozzon.

Pénzzel és sörrel csábítanak

Az Egyesült Államokban egyébként nem csak Ohio, de New York is hasonló módszerrel szeretné növelni az oltakozók számát. Eleinte metró- és bringabérlettel próbálkoztak, majd bejelentették a Vax & Scratch névre keresztelt programot, melyben kaparós sorsjeggyel – no meg 5 millió dolláros nyereménnyel – igyekeznek becsábítani az embereket az oltópontokra. New Jersey polgármestere pedig a Shot and Beer névre keresztelt kampányban bejelentette: minden májusban oltott embernek az állam kontójára jár egy sör.