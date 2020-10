Hatástalanítás közben felrobbant egy 4,5 tonnás világháborús bomba

A hat méter hosszú, 5,4 tonnás bomba csaknem fele robbanóanyag volt. 12 méter mélyre ágyazódott be a tenger mélyén, csak az orra látszott ki. Ez volt eddig a Lengyelországban valaha talált legnagyobb második világháborús bomba.

A szerkezet hétfőn, a Balti-tengerben robbant fel – tudatta a Lengyel Haditengerészet szóvivője.

Az óriási bombát egy 1945-ben elsüllyesztett német Lützow cirkálón találták. Swinoujscie korábban Németország része volt, és a bombázás idején Swinemündének hívták – írja a BBC.

Swinoujscie kikötővárosban a bomba miatt 750 embert ki is költöztettek a lakásaikból, mert készültek rá, hogy felrobban. Az egész várost megrázta a nagy erejű detonáció. Szerencsére minden búvár a hatótávolságon kívül volt, nem sérült meg senki.

Távirányítóval dolgozott a haditengerészet és meg is örökítették a robbanást, ilyen amikor egy ekkora robbanószerkezet működésbe lép:

A huge World War Two "Tall Boy" bomb has exploded in Poland as a team tried to remotely diffuse it.

No one was injured in the incident and military divers were positioned at a safe distance.https://t.co/C2sv4wIDvr pic.twitter.com/H5LmXqIdnX

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) October 14, 2020