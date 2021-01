Hotelszobában csábította el nyolcadikos diákját a pajzán tanárnő

A Kentucky állambeli Georgetownban nemi erőszak vádjával őrizetbe vettek egy középiskolai helyettesítő tanárt, aki a gyanú szerint legalább három alkalommal létesített szexuális kapcsolatot az egyik nyolcadik osztályos diákjával – írta a New York Post.

Az együttlétekre két alkalommal a nő lakásán került sor, egyszer pedig egy szállodában. Az utóbbiban vélhetően egy teljes éjszakát együtt töltöttek.

Former substitute teacher charged with raping eighth-grader in Kentucky https://t.co/H0gUobve5o pic.twitter.com/c5ydKf8FPO

— New York Post (@nypost) January 6, 2021