Ilyet eddig még csak sci-fiben láttunk! Óriási fémoszlopot találtak a sivatagban

Három méter magas, rozsdamentes fémoszlopot vettek észre egy vadjuh számlálás közben a helikopterből. Egyelőre senki sem tudja mi cél szolgál a rejtélyes fémtárgy – írja a Ripost.

A Utahi Autópályarendőrség minden évben segít az állam vadőreinek a vadállomány felmérésében. Idén azonban nem volt olyan unalmas a a vadjuh számlálás, mint az előző években, ugyanis egy három méter magas fémszerkezetre bukkantak Utah állam egyik igencsak eldugott részén.

