Kézfertőtlenítős üvegből ivott a 22 éves fiú, azonnal kórházba szállították

Arran Lawson egy szupermarket alkalmazottja, véletlenül beleivott egy üveg kézfertőtlenítő szerbe. A férfi munka közben figyelmetlenül azt hitte, hogy vizet iszik. Szinte azonnal hányni kezdett és borzalmas kínok törtek rá. A vegyszer megégette a torkát és a gyomrát is – írja a Ripost.

A sürgősségi szolgálat munkatársai kórházba szállították. Az edingburgh-i királyi kórházban az orvosok egész éjszaka megfigyelés alatt tartották – írja a Daily Star, ahol fényképen is megmutatják a tényleg becsapós kinézetű flakont.

