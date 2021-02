Megdöbbentő: három stroke-ja és egy infarktusa is volt már a 28 éves énekesnőnek

Lassan már három éve annak, hogy Demi Lovatót egy születésnapi buli után kábítószer-túladagolással kórházba vitték. Azóta elvonókúrát is megjárt, volt egy nagyon rövid eljegyzése is, most pedig dokumentumfilm készül a még mindig csak 28 éves énekesnőről.

Dancing With The Devil címmel készül dokumentumfilm a poklot is megjárt énekesnőről, a 28 éves Demi Lovatóról. A film, amelyben az énekesnő őszintén beszél függőségeiről, egészségi problémáiról, március 23-án jelenik meg a YouTube-on. A szerdán megjelent előzetesből többek között az is kiderül, hogy a három évvel ezelőtti kábítószer-túladagolás miatt három stroke-ja és egy infarktusa is volt Lovatónak. Az énekesnő azonnal elvonókúrára ment, miután kiengedték a kórházból. A három évvel ezelőtti bulizás kis híján tragédiával végződött. Lovato az előzetesben említi is, hogy az orvosai azt mondták neki, hogy 5-10 percig élt volna, ha a barátai akkor nem találnak rá saját háza egyik szobájában, és nem hívják ki a mentőket. Azóta sok minden történt az énekesnővel, megpróbálta a széthullott darabkákból újra összerakni az életét, karrierjét. Volt egy komolyabb kapcsolata is, aminek azonban kéthónapnyi jegyesség után vége lett. A trailerben olyan mondatok is elhangzanak, hogy „sok életem van, mint egy macskának. De már a kilencediket élem…" Borítókép: Demi Lovato egy lisszaboni fesztiválon 2018-ban