Bikinis testét mutogatva kíván boldog karácsonyt mindenkinek Gabriela Spanic.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Gabiela Spanic a Dancing with the Stars műsora után hazarepült Mexikóba, ahova vitte magával táncostársát, Andrei Mangrát is. Azt egyelőre mindenki csak találgatja, hogy barátság, vagy ennél azért jóval több van közöttük.

Mindenesetre boldog sorokat posztolt és kívánt mindenkinek kellemes karácsonyt.