Szenteste esett össze holtan az egykori Bond-lány

Tanya Roberts 65 éves volt.

65 éves korában elhunyt Tanya Roberts színésznő, akit leginkább a James Bond: Halálvágta című 1985-ös film Bond-lányaként ismer a világ. A színésznő a TMZ információi szerint kutyasétáltatás közben esett össze december 24-én szenteste és egyik közeli ismerőse megerősítette, hogy a nő nem a koronavírus miatt halt meg, illetve nem volt semmi komolyabb betegsége sem. A halál pontos oka egyelőre ismeretlen – írja a Bors.

Tanya Roberts Victoria Leigh Blum néven született és előbb modellként dolgozott, majd a ’70-es években tévéreklámokban, illetve filmekben is szerepelni kezdett. Roger Moore mellett a James Bond: Halálvágta című film után a fél világ rajongott érte, ám végül nem sikerült neki igazán nagy hollywoodi karriert befutnia.

Roberts többször is azt nyilatkozta, hogy őt is elérte a „Bond-lányok átka”, bár voltak ismertebb szerepei, hiszen ő volt például a Sheena, a dzsungel királynője főszereplője, de benne volt A vadak urában, és ő alakította az egyik főhőst a Charlie angyalai-tévésorozatban is. A legutolsó igazán ismert munkája az Azok a 70-es évek show volt, hat évad alatt 81 részben szerepelt.



Borítókép: Tanya Roberts az 1985-ös Halálvágta című filmben