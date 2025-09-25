szeptember 25., csütörtök

Dél-Alföldi Klíma Kft.

Dél-Alföldi Klíma Kft.

A Dél-Alföldi Klíma Kft. a Midea hivatalos forgalmazója. Fő profilunk a lakossági klímaberendezések és a hőszivattyúk értékesítése és telepítése, valamint a klíma karbantartás, tisztítás, szerviz, szivárgásvizsgálat, páramentesítők, légtisztítók értékesítése, illetve kereskedelmi és ipari klímarendszerek, klíma előcsövezés, szellőztető rendszerek, folyadékhűtők, hőszivattyúk, központi porszívó rendszer értékesítése, mindazonáltal viszonteladói és alvállalkozói kapcsolattartás, projekt értékesítés, valamint beszerzés. Látogasson meg minket! A szegedi bemutatótermünkben megtekinthető az összes általunk forgalmazott Midea klíma.

Dél-Alföldi Klíma Kft.

Cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 45. Fsz. 1.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 08.00-17.00

Tel.: 06 70 434 3879

E-mail: [email protected]

 

