Hondela-Ablak Kft.

2003 óta foglalkozunk műanyag nyílászárók valamint kiegészítők gyártásával, ill. azok szakszerű beépítésével és forgalmazásával.
Cégünk az alábbi termékeket gyártja és forgalmazza:

Gyártunk:

  • szúnyoghálók (fix, mobil, ajtó, pliszé)
  • redőnyök (műanyag, alumínium, motoros)

Forgalmazunk:

  • REHAU nyílászárókat
  • Schindler tipusú műanyag tetőtéri ablakokat
  • Párkányokat
  • Beltéri könyöklőket
  • műanyag nyílászárókat
  • alakos íves nyílásázárókat
  • bejárati és mellék bejárati ajtókat
  • beltéri ajtó
  • szúnyoghálók (fix, mobil, ajtó, pliszé)
  • reluxák
  • redőnyök (műanyag, alumínium, motoros)
  • zsalúziák (motoros)
  • pergolák (többféle változatban)

Hondela-Ablak Kft.

Cím: 6726 Szeged, Szőregi út 65.

Tel.: +36 70 339-1822

E-mail: [email protected]

Nyitvatartás: 
9:00-12:00,13:30-16:00 (hétfő - csütörtök) 
9:00-12:00, 13:30-15:00 (péntek)

 

 

 

 

