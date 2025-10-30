Lakás, kert, építés
Hondela-Ablak Kft.
2003 óta foglalkozunk műanyag nyílászárók valamint kiegészítők gyártásával, ill. azok szakszerű beépítésével és forgalmazásával.
Cégünk az alábbi termékeket gyártja és forgalmazza:
Gyártunk:
- szúnyoghálók (fix, mobil, ajtó, pliszé)
- redőnyök (műanyag, alumínium, motoros)
Forgalmazunk:
- REHAU nyílászárókat
- Schindler tipusú műanyag tetőtéri ablakokat
- Párkányokat
- Beltéri könyöklőket
- műanyag nyílászárókat
- alakos íves nyílásázárókat
- bejárati és mellék bejárati ajtókat
- beltéri ajtó
- szúnyoghálók (fix, mobil, ajtó, pliszé)
- reluxák
- redőnyök (műanyag, alumínium, motoros)
- zsalúziák (motoros)
- pergolák (többféle változatban)
Cím: 6726 Szeged, Szőregi út 65.
Tel.: +36 70 339-1822
E-mail: [email protected]
Nyitvatartás:
9:00-12:00,13:30-16:00 (hétfő - csütörtök)
9:00-12:00, 13:30-15:00 (péntek)
