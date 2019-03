15 éves csongrádi fiú a legjobb magyar természetfotósok között

oncz-Bisztricz Tamás veszi át a VM kompakt szemszögből kategória első helyezéséért járó díját Gaál Pétertől. A pályázat szervezői is felfigyeltek az ifjú tehetségre és idei teljesítményét plusz díjjal, egy Panasonic MILC cserélhető objektíves fényképezőgéppel is értékelték

Koncz-Bisztricz Tamás: Tiszaalpári templomdomb - Ember a természetben kategória

A természet védelme nemcsak a szakemberek, hanem mindannyiunk feladata – jelentette ki Rácz András környezetügyért felelős államtitkár a Varázslatos Magyarország fotópályázat díjátadóján a Magyar Természettudományi Múzeumban, csütörtökön.A varázslatos Magyarország kompakt szemszögből díjat és a Mozgásban a természet kategória első díjat az a Koncz-Bisztricz Tamás kapta, akit már két éve követünk a pályázat kapcsán. Tomi idén még csak 15 éves lesz, de már most elmondhatja, hogy ő is ott van a „nagyok" között. Nagyszerű érzés lehet példaképeivel, például Daróczi Csabával egy falon szerepelni. A Mozgásban a természet videós kategóriában például Tomi lett a második Daróczi Csaba után. És még egy első helyezést is bezsebelhetett az ifjú csongrádi fotós, a Varázslatos Magyarország Kompakt Szemszögből kategóriában. Összesítve a 10. helyezést érte el az éves ranglistán, ami nagyon nagy dolog ennyi idősen. Nem akarjuk nagyon szpojlerezni az éppen készülő áprilisi magazinunkat, de annyit elárulhatunk, Tomival is találkozhattok majd benne.A VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG DÍJAZOTTAIA legjobb természetfotós díj:1. helyezett: Daróczi Csaba2. helyezett: Hargitai László3. helyezett: Kirják JózsefKategória győztesek:Varázslatos Magyarország természeti szépségei - Kirják JózsefVarázslatos Magyarország madarai - Marsó VilmosVarázslatos Magyarország egyéb állatai - Horesnyík ErvinVarázslatos Magyarország kompakt szemszögből - Koncz-Bisztricz TamásPortfólió díj 1. helyezett – Hely Dr. Nagy EditPortfólió díj 2. helyezett– Hely Daróczi CsabaPortfólió díj 3. helyezett – Hely Ravasz BalázsEmber a természetben kategória I. helyezett – Koncz-Bisztricz TamásKépek a nagyvilágból kategória I. helyezett – Kalmár Lajos GáborMozgásban a természet kategória I. helyezett – Daróczi CsabaKülöndíjak:Közönségszavazás 1. helyezett – Béres AttilaLegtöbb pályázaton részt vett pályázó – Daróczi CsabaLegtöbb nemzeti parkban készített fotót – Kádár FerencLegtöbb fotót feltöltő pályázó – Kalmár Lajos GáborMETRIREP (Metrirep felajánlásával) – Násfay KrisztinaNaturArt különdíja, a legszebb magyar természetfotó – Litauszki Tibor: Szálingózunk