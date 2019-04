850 ezer lépést tettek Magyarország egyik végéből a másikig, Garbolcról egészen Felsőszölnökig

Négy sulinál találkoztunk gyerekekkel, hétfőn Tiszacsegén, kedden Poroszlón, aztán csütörtökön Dányban, pénteken pedig Zánkán. Előadást tartottunk a mozgás fontosságáról. Az iskolások nagyon pozitívan álltak ehhez az egészhez, csillogott a szemük, sokat és jókat kérdeztek. Futottak is velünk, vagy egy iskolakört, vagy a helyi focipályán, vagy eljöttek velünk a várostábláig. Minket is feldobott a sok gyerek látványa, ez is erőt adott a folytatáshoz