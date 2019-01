A csomagtartón kiterítve olvassa az újságot - Serpenyőkészletet nyertek a csongrádi Ruzsinszkiék

Épp itt volt az ideje, hogy nyerjenek. Ruzsinszki István és felesége harminckét éve előfizetőnk.

Fotó: Majzik Attila

A Ruzsinszki család harminckét éve költözött a Dembinszky utcába, azóta előfizetői a lapnak. Örülnek a serpenyőkészletnek, épp nemrég beszélték, hogy olyan régóta előfizetők, itt lenne az ideje, hogy rájuk mosolyogjon a szerencse.Az újság náluk is a mindennapok része, kihagyhatatlan a reggeli készülődésből.A családfő klímaszerelőként dolgozik, hatra jár munkába. – Nagyon korrekt a kézbesítőnk, hajnalban már itt van az újság. Iszom egy kávét, aztán irány a postaláda. Még kint kiterítem a kocsi csomagtartójára, elszívok egy cigit, és közben olvasok. Így indul a reggel – mondta Ruzsinszki István.A családfő mindent át szokott olvasni a lapban. Elsősorban a helyi hírek érdeklik, de a sportrovatot is szívesen lapozgatja. A mellékleteket is szereti a család. István számára a tévéújság kihagyhatatlan, a Gasztromagazint pedig a felesége forgatja. – Együtt is, külön is szoktunk főzni. Én legjobban a pörkölteket tudom elkészíteni. Az új serpenyőket is felavatjuk, az egyikben egy jó rántott szelet készül majd, a másikban meg dinsztelt káposzta. De ezeket inkább rábízom a feleségemre – mosolygott szerencsés előfizetőnk.