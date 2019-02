A Galopp-pályáról Csongrádra vezetett a szobrász útja: róla szóló könyvet kapott ajándékba Tóth Béla

Tóth Béla lovak iránti szeretetét szüleitől örökölte. Kincsemet is megformázta. Fotó: Majzik Attila

Fotó: Majzik Attila

A magyar kultúra napján mutatták be a művész életéről és munkásságáról szóló könyvet, Tóth Béla szobrászművész címmel. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan fogadta be a Tisza-parti város a pesti alkotót.A történet egy magánéleti fordulattal kezdődött, ami a lóversenypályára vezetett. A műterem nélkül maradt szobrász ugyanis ott, a galopp-pályán kapott alkotóteret, két állatorvosi műtőnek készülő, összenyitott bokszban tudott dolgozni. Nem volt idegen a terep, mert életét alapvetően határozta meg a lovak szeretete.– Lovas családból származom, anyám hasában már estem is lóról. Édesapám a Ludovika lovaglótanára volt, majd évtizedeken át az öttusa-válogatott lovasedzőjeként dolgozott. Imádtam a lovakat. Ismertek a lóversenypályán is, ahol sok barátom volt, így ott kaptam helyet, hogy dolgozhassak. A Kincsem is ott készült, a füle a plafonig ért.A Kubikos-szobrot is ott készítettem, amelyet aztán 1979-ben avattak fel Csongrádon, óriási felhajtás mellett – mesélte a szobrászművész.Az ünnepség után kezdték kapacitálni, hogy költözzön a városba, miután kiderült, nincs műterme. Fűt, fát, házat, alkotóteret ígértek neki. A szobrász akkoriban nem sokat tudott Csongrádról, mindössze annyit, hogy itt a legtöbb a napos órák száma, illetve 1957-ben itt nyerte meg az országos ifjúsági díjugrató bajnokságot.– Már ismert művésznek számítottam, szerették volna, hogy ideköltözzek. Akkoriban az új építkezések egy részét műteremlakások kialakítására kellett fordítani, sok ilyen épült országszerte. Csongrádnak is járt volna ez az előző ötéves terv szerint, de nem jutott. Persze, megígérték, hogy azonnal intézik, építik. Ez öt évig tartott, mert nem tudták elintézni, végül nagyrészt nekem kellett kijárnom a barátaim segítségével. Ez lett az Öregvár utcai ház – emlékezett Tóth Béla. A szobrász addig egy Orgona utcai bérlakásban lakott, dolgozni pedig az egyik csongrádi gyárban, a Mirközben tudott, a szereldében alakítottak ki neki műtermet. – Nagyon jól éreztem ott magam, a szerelde egyik oldala tetőtől talpig üveg, nagyszerű világítás volt. Az üzemvezető, Tánczos Ervin nagy kultúrabarát volt, mindenben segített, támogatott.Tóth Béla 1980 óta alkot Csongrádon. A város, de ő maga is sokat változott az elmúlt csaknem negyven évben. Fájlalja a Tisza-gát felújítása során tönkretett régi téglákat, a tiszai tájképet romboló betonkanyart, a belvárosi házak elhibázott felújítását és a képzőművészet átértékelődését is. – Hogy érezzem magam szobrásznak, amikor a Velencei Biennáléra egy roncs BMW-t visz ki a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, vagy akkor, amikor a szegedi Nyári Tárlatra az Utolsó vacsora címmel bevisznek egy asztalt tizenkét tányérral, mindegyikben egy halom emberi ürülékkel? Akkor én már nem vagyok szobrász – szólt keserűen.A nemrég megjelent életrajzi könyve azonban nem erről tanúskodik. Számtalan híres alkotása áll országszerte, mint a veretlen csodakanca, Kincsem életnagyságú bronzszobra, az Ópusztaszeren látható Feszty Árpád- bronzszobor, a szegedi 56-os emlékmű az Ady téren, a kőbányai Kőrösi Csoma Sándor- szobor, a szombathelyi Petőfi- szobor, vagy a gyulai vár előtt álló végvári vitéz, hogy a számtalan csongrádi munkát, emlékművet és domborművet ne is említsük. – Nincs köztük kedvencem, de úgy gondolom, egyiküket sem kell utólag szégyellni. Egy Imperial-szobrot azért szerettem volna készíteni. Fel is kértek rá, de végül más kapta meg. Azért jó érzés, hogy rólam és a munkáimról ez a kötet megjelent. Örömet okoz, hogy észrevettek, hogy érdemes könyvet csinálni rólam. Talán mázlim volt, de mindig megdolgoztam érte – összegzett Tóth Béla.