A gazdasági válságot is túlélték: kimagasló kamarai munkájáért kapott elismerést Horváth-Varga Sándor

Horváth-Varga Sándor a mindennapi munkában már nem vesz részt, de tanácsaival segíti a céget. Fotó: Majzik Attila

1998-ban indult útjára az Ecorgan Kft. Csongrádon. A vállalat székhelye és legnagyobb telephelye azóta is ott van, Budapesten kihelyezett raktárt és bemutatótermet, Romániában pedig leányvállalatot alapítottak. A bútoron kívül minden megtalálható a kínálatukban, ami egy konyhához kell. A céget Horváth-Varga Sándor 1998–2011 között exportiroda-vezetőként, majd ügyvezető igazgatóként irányította, amelyben jelenleg tulajdonosként dolgozik. Vezetése alatt a vállalkozás dinamikusan fejlődött, komoly üzleti eredményeket ért el, mára a forgalom a 2,5 milliárd forintot is megközelítette.A cég indulása tulajdonképpen egy rosszul sikerült privatizációnak köszönhető. Horváth-Varga Sándor Galli Péterrel azt követően lépett ki a Tisza Bútorgyártól, és alapították meg saját cégüket 1998-ban.– Huszonhét évig dolgoztam a bútorgyárnál, Péter volt a vezérigazgató. Összeszedtük a szakmai kapcsolatainkat, hozzátettük a saját tudásunkat, és belevágtunk. Nehéz volt a nulláról indulni, mindent mi csináltunk a targoncavezetéstől a kamionpakolásig. Aztán gyorsan sikerült jó belföldi és külföldi kapcsolatokat kialakítani. Két fontos momentum volt, ami a sikerünkhöz vezetett: az egyik, hogy sikerült megállapodnunk a világ egyik legnagyobb mosogatótál-gyártójával, a másik pedig, hogy akkoriban kezdtek kiépülni a bar- kácsáruházak. Néhány év alatt bekerültünk mindenhova, ezzel párhuzamosan kialakult a viszonteladói hálózatunk is. Az első évben 16, a másodikban már 160 millió forintos árbevételünk volt – beszélt a cég dinamikus indulásáról a tulajdonos. A 2008–2009 körüli válság sem fogta meg a céget, bár 40 százalékkal csökkent az árbevétel. Mivel a korábbi években bennhagyták a profitot, így tőkeerős maradt a vállalat.Az üzletember ugyan aktívan már nem vesz részt a cég vezetésében, tulajdonosként tanácsaival segíti a munkát. Nemrég hagyták jóvá a következő ötéves stratégiai tervüket, ebben az ötmilliárd forintos árbevételt célozták meg.