A közétkeztetést fejlesztik pályázati forrásokból

Csongrád önkormányzata 100 millió forint támogatást nyert a Sághy-konyha fejlesztése Csongrádon című pályázatával. Az épület még a 70-es években készült, azóta műszakilag és technológiailag is elavult, a kor követelményeinek már nem felelt meg.



A százszázalékos támogatásból a külső energetikai fejlesztésen túl korszerűsítették a konyhatechnológiát és annak gépészeti hátterét is, lecserélték az elavult berendezéseket. A konyha így megfelel a jelenleg hatályos szabványoknak, kapacitása is bővül: ezeradagosra. Most már diétás ételeket is szakszerűen elő tudnak állítani, azoknak is külön tudnak főzni, akik érzékenyek valamilyen összetevőre.



Emellett kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelték a külső homlokzatot, a lapos tető hő- és vízszigetelést kapott, korszerűsítették az elektromos rendszert és a világítást. Megújult a fűtési és melegvíz-rendszer, új burkolatot kaptak a falak és a padló, valamint bővítették és korszerűsítették a dolgozói részeket.



A projekt várhatóan május 31-ére fejeződik be.