A nemzetközi projekt első magyarországi állomása Csongrád volt, digitális invázió a belvárosban

Tombol a hőség, de ez sem tart vissza egy maroknyi fiatalt, akik elszánt arccal fürkészik a térképet és lesik a mobiljuk kijelzőjét. Ők a digitális invázió első hulláma, a céljuk pedig, hogy bejárják és felfedezzék a csongrádi belváros halászházait.A gyerekek egy nemzetközi projekt első magyarországi állomásán vesznek részt, az országban csak Szegeden és itt, Csongrádon tesztelték a programot.– A megmozdulás lényege a kulturális örökség népszerűsítése a digitális eszközök és a közösségi média segítségével – tudtuk meg Farkas Ildikótól. A Dél-Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének projektkoordinátora elmondta, Olaszországban dolgozták ki és próbálták ki az ötletet, Magyarországon pedig először Szegeden és Csongrádon találkozhattak a digitális invázióval a fiatalok.A program lényegében nagyon egyszerű, egy mobil­alkalmazás segítségével keresik fel a Belsőváros nevezetességeit és népszerűsítik azokat a közösségi médiá­ban – közöttük a hat kézműves házat, ahol a tevékenységek rejtelmeit is megismerhetik a gyerekek. Közben pedig pörögnek a képek a nevezetességekről: az ott készült képeket Facebook­on, Instagramon és Twitteren is megoszthatják a #DIGINV, #DIGINVHUN, #DIGINVCSONGRAD vagy a #DIGINVHERITAGE hashtag­ekkel.A gyerekek útnak is indultak, hogy felfedezzék a belvárost és megszórják a netet az ott készült képekkel. A fiúk egy gimnáziumba jártak, most is csapatban vágtak neki a feladatnak. – Egy iskolába jártunk, csak én tavaly Pestre költöztem. Ezért is jöttünk most el erre a játékra, mert érdekel minket a belváros, én pedig mindig is kíváncsi voltam a szülővárosom történetére. Örülök, hogy ilyen módon hozzák közelebb hozzánk, fiatalokhoz a kultúrát – mondta el Szubally Viktor, az egyik „felfedező".Mint Farkas Ildikótól megtudtuk, a projekt tapasztalait kiértékelik, és amennyiben lesznek olyan települések, ahol nyitottak erre, akkor több helyen is felbukkanhat a digitális invázió.