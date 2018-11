A városmarketinget erősítenék az alkotások internetes bemutatásával: szoborparkot szeretne Csongrád

A legutóbbi testületi ülésen foglakoztak a köztéri szobrok helyzetével Csongrád képviselői. Elhangzott, az alkotások egy része restaurálásra szorul, emellett soknak a környezete is rendbetételt igényel. Az árajánlat már megérkezett a Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítványhoz Szervátiusz Tibor Életfa című szobrának restaurálására, így az hamarosan megújulhat.



Több szobor teljes láthatóságát akadályozza a növényzet, a Tisza Allegóriája, a II. világháborús emlékmű és a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény udvarában álló Gyógyulás-szobor környezetét is a Városellátó fogja megigazítani. A városhoz több jelzés is érkezett, hogy az I. világháborús emlékműről hiányoznak még nevek, ezeket is pótolni fogják, a belvárosban található Palásti Anna-emlékjel körül pedig LED-lámpatesteket szerelnek fel.



Az alapítvány kuratóriuma javaslatot tett egy belvárosi szoborpark kialakításra, amelynek első műalkotása Lapis András Kubikos kentaurja lenne. A döntést a testület támogatta, bár többen jelezték, hogy több alkotással kellene megnyitni a parkot. Murányi László kiemelte, a tervezett szoborparknak jobb helye lenne a városközpontban, hiszen az tovább erősítené Csongrád kortárs képzőművészetben betöltött szerepét. – Mi lehetnénk az Alföld Szentendréje – véli a képviselő.



Szintén szó esett a körforgalmak szépítéséről is. A Szőlőhegyi út körforgalmába, a meglévő haranglábba hosszú évek óta szeretnének újra elhelyezni egy harangot, a régit pedig összeragasztva, mint egy múzeumi darabot kiállításra szánnák. A kiskunfélegyházi úti körforgalomba egyelőre keresik az ötleteket, állhat ott Csongrád felirat, de tiszavirág, szúnyog, kajak vagy akár garabolyos kerékpár is kerülhet oda.



A városmarketing erősítésének szempontjából pedig egy online tárlatvezetést tervez Csongrád, a város honlapján megismerhetők lesznek a köztéri alkotások és domborművek.