A vízi turizmust is élénkítheti: átadták az új csongrádi kikötőt - fotók

A projekt teljes költsége 500 ezer euró volt, ebből mindhárom partner megközelítőleg egyformán részesült. Az úszóművön helyet kapott mosdó, tusoló és egy melegítőkonyha is a kikötőiroda mellett. A projektben résztvevő három település ezen felül közös honlappal és közösségi médiafelülettel, több kidolgozott túraútvonallal, mobiltelefonos alkalmazással és turisztikai kiadványokkal is próbál több turistát magához csábítani.

– A Tisza összeköt bennünket, a közös projekt pedig nem csak gazdasági fejlesztést, de barátságokat is hozott. Folytatódhat a folyóra alapozott turizmusfejlesztés, bízok benne, hogy lesz a jövőben is olyan feladat, amin együtt dolgozhatunk

Magyarország vízi útvonalai között az Alsó-Tisza népszerűsége egyelőre nem érte el a Felső-Tisza vagy a Mosoni-Duna szintjét, annak ellenére, hogy a Tisza alsó szakasza egy aszályos nyáron is alkalmas a turizmusra, a parton pedig látnivalók sokasága várja a turistákat. Ezen a helyzeten próbál most változtatni három település.Csongrád, Óbecse és Algyő együttműködésében még 2015-ben indult el az a hosszú folyamat, aminek a végéna résztvevő települések. A csongrádi úszóművet hivatalosan csak most adták át a volt Wiking kikötőnél, de az arra járó hajósok már egy ideje örömmel használják a kikötési lehetőséget.A beruházás célja az volt, hogy az erre hajózó turisták komfortosabban érezhessék magukat, és egyben megteremtődjön a vízi turizmushoz szükséges infrastrukturális háttér.Bedő Tamás, Csongrád polgármestere az átadón elmondta, abban bízik, hogy a települések közös munkája nem ért véget.– fogalmazott a városvezető. Az algyőieket Füzesi István, az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke képviselte, aki kiemelte, a projektzárás valójában egy új korszak nyitánya, a kikötők új távlatokat nyitnak a vízi turizmusban. Ehhez az szükséges, hogy az Alsó-Tiszán is olyan fejlesztések valósuljanak meg, mint a folyó felső szakaszán. Az óbecsei alpolgármester, Kinka Erzsébet azt húzta alá, hogy örömmel vettek részt a projektben, mert így sok tapasztalatra tettek szert. Elmondta, bízik abban, hogy a települések között lesz még együttműködés, mivel a Tisza lehetőséget ad további fejlődésre gazdasági és társadalmi téren is.