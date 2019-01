Adatvédelmi felelős lesz Csongrádon

A csongrádi testület fő napirendi pontja az önkormányzatot érintő adatvédelmi feladatokról szóló tájékoztatás volt. Ennek kapcsán elhangzott, szükséges találni egy adatvédelmi felelőst. Az önkormányzat jövő héten valószínűleg meg is állapodik egy szakemberrel, aki az óvodák adatvédelmi feladatait is ellátja majd.



Módosították a helyi építési szabályzatot is, ebben pedig a városi állattartásról is rendelkeznek. Erről korábban önálló rendeletet alkotott az önkormányzat, azt azonban jogharmonizáció miatt meg kellett szüntetni. Ezért vonták össze az építési szabályzattal. Nagypál Sándor nem értett egyet ezzel, így hosszas vita után végül név szerinti szavazást kért. Ő nemmel, a többi képviselő igennel szavazott, így a testület elfogadta a javasolt módosítást.

Döntöttek a lakástulajdon-szerzés támogatásáról is, ennek kiterjesztették a területi hatályát, így az már nem csak a város központi részére vonatkozik.



Két beszámolót is meghallgatott a testület, mind a Művelődési Központ és Városi Galéria, mind pedig a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum beszámolóját elfogadták, munkájukat pedig határozatban köszönték meg.



Ezek mellett döntés született arról is, hogy pályázik a város a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására, hogy így tudják emelni a köztisztviselők illetményalapját, valamint növelték a települési támogatásokra jogosító jövedelmi határokat is.