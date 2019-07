Akkor is szólnak a csongrádi orgona sípjai, amikor nem kéne

Nem szeretnék, ha végképp tönkremenne. Az orgona felújítása több millió forintba kerül. FOTÓ: MAJZIK ATTILA

Csaknem száztíz éve, 1910 óta szolgálja a csongrádi híveket a Nagyboldogasszony-templom orgonája. Mint Gyöngyössy Or­­solya A csongrádi Nagyboldogasszony-templom – Történelem, hitélet és művészet című könyvéből kiderül, a hangszert – szintén száz évig szolgáló – elődje végleges tönkremenetele után rendelték meg Rieger Ottó orgonakészítőtől a gróf Károlyi család, a helyi takarékpénztárak, a Keresztény Gőzmalom Rt., több helyi kereskedő szö­vet­kezet és számos magánszemély adakozásából. A mester egyébként húszezer koronás ajánlatot adott, ez a mai árakra átszámolva körülbelül 31 és fél millió forintnak felelne meg. Az 1910 karácsonyára elkészült monstrum két vasúti vagonban érkezett Csongrádra Budapestről, felállításához a karzatot is újra kellett építeni a templomban; a hangszer a mai napig az egyik legnagyobb az egyházmegyében.Az eszköz 1939-ben a kézi he­­lyett motoros fújtatórendszert kapott, 1958-ban pedig né­­mi tisztításon, lakkozáson és márványozáson esett át. Az orgona utolsó felújítása 1994 és 1995 között történt Váradi István orgonaépítő mester ve­­zetésével, ekkor cserélték a ko­­rábbi játékasztalt három ma­­nuálosra, amit a bécsi rádió fő­­hangmérnöke, Lászlóffy Gé­­za orgonalógus ajándékozott a templomnak.A több mint százéves hangszer nemrég végképp „megadta magát", probléma van a játszóasztallal, a pedállal és a levegőcsatornákkal is.– Várható volt, hogy előbb-utóbb tönkremegy az orgona, a kántor már rég mondogatta – mondta el Topsi Bálint atya. – Gond van a játszóasztallal, a négy kombinációból eddig is csak egy működött, a pedál nem működik, a kézi regiszter nem használható. A legfőbb probléma, hogy a levegőcsator­nák szelepei felmondták a szolgálatot, akkor is szólnak a sí­­pok, amikor nem kellene. Az előzőeket alapul véve rá­férne egy alapos felújítás – összegzett a Nagyboldogasszony-templom plébánosa.Egy új templomi orgona el­­érhetetlen, több tízmilliós költség lenne, de a felújítást sem lehet megúszni ötmillió forint alatt. A hívek a rossz hír hallatán azonnal adománygyűjtésbe kezdtek. – Nem sze­­retek kérni, de ha valaki örömmel hozzá tud járulni és fontosnak tartja az orgona sorsát, az most tudomást szerezhet róla. Van olyan templom, ahol elektromos orgonával helyettesítenek, az viszont a régi hangszer halálához vezet. Ezt nem szeretnénk – fogalmazott a plébános.A liturgiához hozzátartozik az orgonaszó, ezt átmenetileg egy szintetizátorral oldják meg. A Nagyboldogasszony-templom idén kétszázötven éves, augusztus derekán kezdődik az ünnepi programsorozat, de az orgona hiánya azt nem befolyásolja.