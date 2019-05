Akusztikus időutazás: Halló, 1526? Itt 2019!

Saját ötlettel dobták fel a múzeumot. A történelmi telefonban csaknem negyven, a város múltjához kapcsolódó rövid történetet lehet meghallgatni. Fotó: Majzik Attila

A helyi történelemmel ismerkedhetnek meg a csongrádi Tari László Múzeum kíváncsi látogatói. Ehhez egy különleges készülékre van szükség, amely a tudomány jelen állása szerint sajnos még nem az időgép, hanem sokkal prózaibb módon egy telefon.Az egyébként míves szerkezet mellett a falat évszámok és kis képek borítják, nekünk pedig nincs más dolgunk, mint tárcsázni az adott évet, és máris egy kellemes női vagy férfihang mondja a fülünkbe, hogy épp akkor mi történt Csongrádon. A kis „akusztikus időutazások" egy sms- vagy Twitter-üzenetnél hosszabbak, de maximum egypercesek.– Az ötlet saját, mi találtuk ki, és egy pályázat segítségével vettük meg hozzá a programozható telefont. A rövid történetek Csongrád ezer évét ölelik fel, 895-től 1956-ig, a múzeum alapításáig. A szövegeket Gát László: Csongrádi útikalauz és Licsicsányi István: Csongrád város kronológiája című műveiből, illetve korábbi helytörténeti munkákból gyűjtöttük, és a csongrádi színtársulat tagjai mondták fel. A telefonnak egyfajta interaktív időkitöltő jellege van, ezért is tettük az előtérbe. Az évszámok melletti kis képek magukban nem mondanak sokat, akkor egészülnek ki, ha meghallgatjuk a hozzájuk tartozó szöveget is – mondta el Illés Péter, a múzeum igazgatója. – A gyerekek közt is nagyon népszerű, ha iskolai csoportot fogadunk, sorban állnak érte – tette hozzá Fodor Péter muzeológus.Aki tehát szeretné egy kicsit jobban megismerni Csongrád múltját, az nyugodtan tárcsázzon egy számot a múzeumban – lehet, hogy a vonal túlsó végén épp Szent István beszél majd.