Átadták a Bökényi Közösségi Házat - Fotó

Fotó: Majzik Attila

A bökényi városrészben körülbelül négyezren laknak, ez Csongrád legsűrűbben lakott része. Az első családi házak a hatvanas években épültek, majd társasházakat húztak fel a környéken, a rendelőintézet mögötti rész pedig a nyolcvanas években épült ki.A városrészt megújító ötszázmillió forintos beruházást teljes egészében európai uniós forrásból finanszírozta a város, a munkák több mint egy évig tartottak. A projektben több játszóteret is felújítottak és új eszközökkel láttak el, de épületek, parkolók, új utak is létesültek, az Összefonódás szobor környéki park járdáit pedig viacolor burkolattal fedték le.A városrész életét a Papucsosként ismert egykori étterem felújításával kívánta felpezsdíteni a város: az épület kereskedelmi és szolgáltatóközpont lett, ahol civil szervezetek mellett egy büfé is helyet kapott.A közszájon tovább élő Papucsos név a közösségi ház hivatalos nevébe ugyan nem került bele, de a homlokzaton látható. Az épületet most avatták fel, így teljes lett a bökényi városrész megújulása.Az átadón az Alföld Egyesület irodalmi műsora után Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, jó helyre kerültek a kormányzati és uniós támogatások, a városrész megújulás után az itt élő emberek teljesebb életet élhetnek. A közösségi ház létrejöttével lesz egy hely, ahol összejöhetnek, beszélgethetnek és szót érthetnek egymással az itt élők, az ilyen helyek, alkalmak gyakran hiányoznak – emelte ki a képviselő.A város polgármestere, Bedő Tamás szerint is jó döntést hozott a képviselő-testület, amikor belevágott a városrész szépítésébe, egy közösségi ház kifejezetten hiányzott a Bökényből.A most átadott épületben két irodahelyiség és egy előadóterem is helyet kapott. Ezeket lakógyűlésekre, lakossági fórumokra lehet majd használni, de itt próbál majd a Csűr Színház is, illetve itt működik majd a városrész közösségi életét szervező Egybeköt csoport.A közösségi élet beindulását várják az új „Papucsostól". Színházi csoportok, baráti összejövetelek és rendezvények otthona is lehet a közösségi ház.Fotó: Majzik Attila