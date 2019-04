Bársonyos diák az ország legjobb gépészei között

Gácsi István otthonról hozta a szakma szeretetét, édesapja traktoros és gépszerelő. István már öt-hat éves korában besegített, vitte az apjának a kulcsokat munka közben, később már egyre többször dolgoztak együtt. A fiatalember májusban végez a csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban mint mező- gazdasági gépésztechnikus, tavaly október óta pedig a KITE Zrt. hódmezővásárhelyi alközpontjában vesz részt duális képzésben.



– Mindig szerettem szerelni, jó érzés, ha egy vastelepre való gépből működőt lehet összehozni. Ebben üzleti lehetőség is van, kis odaadással meg lehet tíz-hússzorozni valaminek az értékét. Azért választottam a Bársonyt, mert már jártak ide ismerőseim, és a képzés is jónak tűnt. Úgy néz ki, hogy jó irányba indultam el. A duális képzés is hasznos, az iskolán belüli gyakorlati képzés egy jó alap, a szakmai tanárok mindegyikétől el lehet lesni valamit, de a cégeknél olyan megoldásokkal, gépekkel találkozunk, amelyeket látni kell, hogy aztán megértsük, tudjuk szerelni – beszélt szakmájáról István.



A SkillsHungary versenyen dőlt el, ki utazhat a Kazanban rendezett World- Skills-döntőre. Gácsi István az ötödik helyet szerezte meg, így lemaradt a világversenyről, és bár ő az ország ötödik legjobb gépszerelője, mégis egy kicsit csalódott.



– Van bennem egy kis csalódás, mert mindig egyre tovább és tovább szeretnék fejlődni. Akkor lennék elégedett, ha elindulna egy vállalkozásom, amely stabil anyagi háttérrel bír, és a családomnak is mindent meg tudnék adni – mondta el a fiatal gépész.



István hamarosan végez, utána pedig az egyetem a cél. Gépészmérnöki diplomát szeretne szerezni, és azt tervezi, hogy saját vállalkozást alapít.