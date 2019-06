Csongrád kiemelt figyelmet fordít a gyermeket váró családokra

Az önkormányzat 2015 óta nyújt 40 ezer forint összegű települési támogatást saját költségvetése terhére azoknak a Csongrádon élő fiataloknak, akik legalább egy éve itt laknak, vagy helyben dolgoznak három hónapja. Mivel a minimálbér és a garantált bérminimum folyamatos növekedése miatt sok fiatal család elesett ettől a helyi kezdeményezésű támogatástól, a testület az elmúlt évek jövedelemnövekedését figyelembe véve 85 ezer 500 forintról 128 ezer 250 forintra emelte a támogatásra vonatkozó jövedelemhatárt – tudtuk meg Bedő Tamás polgármestertől.



Szintén a gyermekekhez kapcsolódik az az újfajta támogatás is, amelyet élelmiszer-utalvány formájában kapnak majd azok a családok, amelyek 2019. augusztus 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Ezek a rászoruló családok az idén augusztus hónapban esedékes 6000 forint összegű (hátrányos helyzetű gyermek esetén 6500 forint) Erzsébet-utalvány mellé gyermekenként 5000 forint összegű élelmiszer-vásárlási utalványt is kapnak az önkormányzati költségvetés terhére.



Módosultak a fűtési támogatásra vonatkozó feltételek is: a 2019/2020-as fűtési idénytől kezdődően kizárólag az egy főre jutó havi jövedelmet vizsgálja a szociális ügyekkel foglalkozó iroda. Az egy főre jutó jövedelemhatár család esetén 71 ezer 250, egyszemélyes háztartás esetén 85 ezer 500 forint. A támogatás változatlanul egy fűtési idényre szól, novembertől áprilisig.



Emelkedik a temetési segély összege is, a megnövekedett temetési költségekre tekintettel 2019. június 1-jétől a támogatás 20 ezer forintról 28 ezer 500 forintra nő.



Változnak a védőoltások is: idén szeptembertől a bárányhimlő elleni védőoltás bekerül a kötelezően beadandó oltások közé, helyette várhatóan másfajta védőoltáshoz fog segítséget nyújtani az önkormányzat.