Csongrád megtartaná a helyi fiatalokat, Szentes sikerei követendő példa

Fejlődik a csongrádi ipar, 250-300 főnek azonnal tudnának munkát adni – hangzott el a kamara beszámolóján Csongrádon. Úgy látják, a legnagyobb feladat helyben tartani az itt végző gyerekeket.



A város egy ösztöndíjprogrammal akarja rábírni a helyi fiatalokat, hogy csongrádi cégnél helyezkedjenek el, az erre szánt kilencmillió forintos keret viszont nincs kihasználva. – Áprilisban szeretnénk a végzősöket üzemlátogatásra vinni, hogy tudjanak maguknak választani a helyi cégek közül – mondta el lapunknak Horváth János, a térségi szervezet elnöke. Elhangzott, a középiskolák részéről viszont az lenne a kérés, hogy több csongrádi cég lépjen be a duális képzésbe.



Szentesen a helyi vállalkozások sikerét állították követendő példaként a kamarai tagok elé. Az ülésen az M-Qualita Kft. vezetője, Kovács Sándor, a HK Ceram ügyvezetője, Sebők-Papp Imre és a MA-KA Kft. ügyvezetője, Nagypál Szilárd számolt be cégeik tevékenységéről és sikereiről.



Kiderült, az M-Qualita Kft. a világ huszonnyolc országába készített már 123 sörfőzőüzemet, van olyan, ami a Seychelle-szigeteken üzemel. Cégükhöz tartozik a Zenus sörfőzde is, amelyet a veje, Kis Dániel vezet. IPA kategóriában az ő sörük, a Tropical Kitty lett legutóbb az Ország Söre.



Sebők-Papp Imre elmondta, hogy cégük, a HK Ceram 96-97 százalékban exportra gyárt, még Ausztráliába is házhoz szállítanak.



Nagypál Szilárd, a MA-KA Kft. ügyvezetője elmondta, a baromfi- és sertéstáppal foglalkozó cégek közül az övéké a legnagyobb kapacitású üzem az országban.