Csongrádon jól megfér a két amatőr dudás egy csárdában

Virágzik az amatőr színjátszás. A CSűr Broadway is színesíti a város kulturális kínálatát. Fotó: Badar Bogi

Nagy hagyománya van Csongrádon a színjátszásnak, az első amatőr színjátszó csoportok működéséről már 1860-tól, a Csongrádi Kaszinó megalakulása óta vannak feljegyzett adatok. A városban az 1950-es évek első felében már tíznél is több színjátszó csoport működött, a legsikeresebb a Művelődési Ház és a Bútorgyár színjátszó csoportja volt. A hetvenes évek elejére azonban a kultúra ezen ága fokozatosan elsorvadt, majd megszűnt. Nagyjából negyed évszázadot kellett várni, míg 1998-ban, idősebb Posta István vezetésével újjáalakult a Csongrádi Színtársulat. Az évek során ifjabb Posta István, Pozsár Ferenc és Komlósi János is közreműködött rendezőként, majd egy újabb átalakulást követően 2010. december 27-e óta Ferentzi Katalin rendező vezeti a társulatot.Úgy tűnik, a csongrádi kulturális élet elbír még egy társaságot, néhány évvel ezelőtt régi színjátszók, volt gimnáziumi színkörösök és a városi társulat néhány tagja Csűr Broad­way néven alakított színtársulatot. – Két-három éve a régi színpadosok édesapám emlékére csináltak egy előadást a Milton tanyán. Én vendégként voltam ott, de kedvet kaptam, hogy újra nekikezdjünk a színjátszásnak. Apám egykori álma volt, hogy egy csűrszínházat hozzon létre, a név, a Csűr Broad­way is erre utal. Ugyan korlátozottak a lehetőségeink, de a magas színvonalra törekszünk. Minden érdeklődőt szívesen fogadtunk, játszanak nálunk a régi színjátszók, de a városi színtársulatból is. Ebből nincs és nem is szabad, hogy konfliktus legyen, örülünk egymás sikereinek. Majd az idő eldönti, ki hol szeretne inkább szerepelni. Sokan vannak, akiknek ez nem csak fellépési lehetőség, de egy közösséghez tartozás is – magyarázta Posta István.A társaság magja tizenkét-tizenöt fő, de a gimnazisták között megvan az utánpótlás. Posta István abban bízik, hogy az előadások hangulata és a siker íze rákapatja a gyerekeket a színjátszásra. – Kicsit visszaszorulóban volt a színjátszás, de azért még van utánpótlás. A színház maga „mérgezi meg" jó értelemben azt, aki részt vesz benne. Ott van a tehetség a gyerekekben, csak elő kell csalni belőlük. Néha a kollégák is meglepődnek, hogy mikre képesek a diákok – állítja a társulat vezetője.A színészeknek jelenleg hat-nyolc darab van a repertoárjukban, főleg rövidebb komédiák, de előadtak már kabaréestet is, legutóbb pedig a Kocsonya Mihály házasságát állították színpadra. Ha jobban összeszokik a társaság, akkor akár komolyabb darabokkal is foglalkoznak majd, de egyelőre maradnak a vígjátékoknál. Azt is szeretnék az amatőr színészek, hogy több helyre tudják elvinni az előadásaikat, minél többet szeretnének „tájolni", többször és több helyen színpadra állni. Egyelőre „hazai pályán", a csongrádi Várbirtok színpadán lépnek fel, de rendeztek már bemutatót a gimnáziumban, és hívták őket Csanytelekre is játszani.A társulat legközelebb Karinthy Frigyes A bűvös szék című komédiáját adja elő. A darabot Komlósi János rendezi, Posta István csaknem húsz év után nem a színfalak mögül irányít, hanem játszani fog.– Nagyon rég játszottam, talán a Duda Gyuriban kétezer körül, már sokkal inkább a rendezés felé hajlok. A színházon belül megosztjuk a feladatainkat, a darabot most Komlósi Jani rendezi. Jó, hogy össze tudtunk fogni és együtt dolgozni, nehéz lett volna egyszerre rendezni és szerepelni is – mesélt új darabjukról Posta István.A Csűr Broadway új darabját június 29-én 18 órakor láthatja a közönség a Family Farm Várbirtokon.