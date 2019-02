Egy udvarias betegség krónikája - az írónő maga is küzdött a kórral

Egy betegség is lehet udvarias. Schneider Tamás onkológussal és Valentini Zsuzsa írónővel Fábiánné Szenczi Ibolya beszélgetett. Fotó: Majzik Attila

– Erős személyiségnek tartom magam. Öt lánytestvér mellett nőttem fel az ötvenes években, se kaja, se ruha, se mozi, semmink sem volt. Meg kellett tanulnom, hogy az élet rám van bízva, az leszek, amit én csinálok magamból. Nekem kell kitalálnom, miért élek. Menet közben pedig nem szabad feladni. Mindig akkor adja fel az ember, amikor a teste úgy érzi. Amikor azonban a lélek elhatározza, hogy nem adja fel, akkor a test is jobban lesz

Évente 1,3 millióan halnak meg az Európai Unió tagországaiban valamilyen daganatos betegségben az Európai Unió Statisztikai Hivatalának legfrissebb, 2015-ös adatai szerint. Az ilyen megbetegedés miatti halálozási ráta Magyarországon, Horvátországban és Szlovákiában a legmagasabb. Hazánkban évente több mint 32 ezren halnak meg rákban, a betegség férfiak esetében minden harmadik halálesetért felelős, nőknél pedig az összes 23 százalékáért.Valentini Zsuzsa, aki maga is megküzdött a kórral, kilenc évig hallgatott a betegségéről. Beszélni nem, de írni már tud róla. Az írónő a rákot, meglepő módon, udvarias betegségnek nevezi.– Hát persze, hiszen nálam semmilyen tünetet nem okozott. Többször eszembe jutott, hogy milyen rendes, udvarias kór ez, innen a könyv címe is. Így is lehet nézni egy betegségre – vallja a szerző.Az írónő a Non-Hodgkin limfómával küzdött meg. Önmagát „átmeneti gyógyultnak" tekinti, de igyekszik úgy élni az életét, hogy ne krónikus betegként lássa saját magát. Betegségéről végig naplót vezetett, ez állt össze egy könyvvé. A műre jellemző a küzdeni akarás, ennek ellenére többször megjelenik a feladás gondolata is.– árulta el az írónő.Valentini Zsuzsa, akit a könyvbemutatóra onkológusa, Schneider Tamás főorvos is elkísért, zárszóként kiemelte, akit ilyen betegség ér, sose adja fel a reményt és a küzdelmet. Az orvosi segítség mellett törődnünk kell magunkkal, „belül", a lelkünkkel is.