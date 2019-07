Elkészült a csanyteleki hűtőház

Az elkészült hűtőház bruttó 321 négyzetméteres alapterületű földszintes épületében helyet kapott a válogató- és csomagolótér mellett egy-egy hűtőkamra, öltöző és vizes­blokk is. A beruházással a 2011 óta sikeresen működő Start mintaprogramban előállított termékek elhelyezése, tárolása és hűtése is megoldott, így azok eladhatóbbá válnak és a mennyiségük is nő. A tervek szerint az önkormányzat a saját termények átmeneti tá­­rolása mellett a település ős­termelői közül a kertészettel foglalkozóknak is biztosítana hűtőkapacitást önköltségi árért. A hűtőház azt is lehe­tő­­vé teszi, hogy legalább két hónappal tovább lehessen be­szállítani a közétkeztetéshez szükséges árukat. Ez további jelentős költségmegtakarítást hoz a közétkeztetést végző ön­kormányzati cégnél.



Az önkormányzat tervezi a feldolgozóüzem betelepítését is az Agrár-Ipari parkba, ahol a kertészeti termékeket ipari alapanyaggá alakítják majd. Az ipari alapanyag termelésébe bevonnák azokat az őstermelőket is, akik régi berendezéseikkel már nem tudnak primőr minőséget előállítani. Emiatt a most megvalósult fejlesztés munkahelyteremtő és -megtartó szerepe is kiemelkedő.