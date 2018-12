Elkészült a csongrádi madarak új törzshelye

Csongrád lakókra várva. Az önkéntesek madárbaráttá tették a Szentháromság téri parkot. Fotó: Majzik Attila

Valószínűleg a Szentháromság téri park lesz a madarak kedvenc helye a télen, ugyanis tizenöt madáretetőt és tíz madárodút építettek és helyeztek ki oda középiskolások egy önkéntes diákprogramban. A Batsányi János Gimnázium és a Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai ezt a munkát beszámíthatták a közösségi szolgálatukba is.A Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete által koordinált programra jóval többen jelentkeztek, mint ahány résztvevőre eredetileg számítottak. A negyven diáknak meghirdetett akcióra nyolcvanketten jelentkeztek, akik a tervezett nyolcszáz óra helyett több mint ezerháromszáz óráttöltöttek munkával a természetben.Volt tennivaló bőven.A park korlátai nagyon rossz állapotban voltak, a gyerekek kétszázhatvan méternyit festettek újra. A padokra is ráfért a felújítás, ezek közül harmincat hoztak rendbe az önkéntesek.A madárbarát park pedig úgy lett teljes, hogy madáretetőket és odúkat telepítettek, valamint felmérték az ott élő fákat, cserjéket és madárfajokat is. Mint Deák Józseftől megtudtuk, a parkban nyolcvankét fa- és cserjefajt azonosítottak. – Ezeket a park látogatói is megismerhetik majd: május elsejére magyar és latin nyelvű táblákat is kirakunk a fák mellé – tájékoztatta lapunkat a Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesületének elnöke.