Elkészült a Napraforgó óvoda felújítása is

A Bökényi Zöld Város projektben az egész városrész, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat egyik elemeként pedig a Napraforgó óvoda is megújult. Az energetikai célú beruházás során az épület teljes utólagos külső hőszigetelést kapott, kicserélték az elavult nyílászárókat, valamint egy akadálymentes mosdót is kialakítottak.



A projekt 61,7 millió forintos támogatásból valósult meg, ezen felül pedig az önkormányzat is hozzátett saját forrásból, tudtuk meg Bedő Tamás polgármestertől. A közel 8 millió forintból kifestették az összes csoportszobát, mindenhol felcsiszolták és lelakkozták a parkettát, felújították és lefestették a játszótéri eszközöket, villámvédelmi rendszert építettek ki, és – sokéves várakozás után – a pavilonok előtti terasz teteje is elkészült. A munkákat úgy oldották meg, hogy az ott nevelt csaknem száz óvodásnak nem kellett kiköltöznie az intézményből. Az ovisok a felújítást saját készítésű ajándékkal köszönték meg a képviselőknek és a kivitelezőknek.



A csongrádi óvodák közül már csak a Fő utcaiban nem történtek jelentős felújítások, de mint megtudtuk, a város keresi a pályázati lehetőségeket, addig is saját forrásból végzik el a kisebb munkákat.