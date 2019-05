Elkészült az új csanyteleki hűtőház

Fotó: Majzik Attila

Csanytelek is igyekezett megragadni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kínálta lehetőségeket, ennek köszönhetően készült el egy 300 négyzetméteres hűtőház és tárolótér a településen. Az épületben a 255 négyzetméteres manipuláló tér mellett egy 18 négyzetméteres és egy 20 négyzetméteres hűtőkamrát, illetve öltözőt és vizesblokkot alakítottak ki. A menet közben megnövekedett költségeket a falunak kellett kiegészítenie, hogy megvalósulhasson a projekt, így végül 52 és fél millió forintos állami támogatásból és csaknem másfél millió forintnyi önerőből készült el a hűtőház.A beruházásnak rövid és hosszú távú céljai is vannak, tudtuk meg Forgó Henrik polgármestertől. – Jelenleg azt várjuk a hűtőháztól, hogy a közmunka kertészeti programunk logisztikai háttere legyen, emellett a fennmaradó tároló- és hűtőkapacitást szeretnénk átadni a helyi őstermelőknek önköltségi áron, ha pedig még ezen felül is marad kapacitás, azt bérbe adnánk – mondta el a falu polgármestere.Azt tervezik, hogy a jövőben átalakítják a kertészeti programjukat, a közmunkát a település karbantartásával együtt egy önkormányzati tulajdonú kft.-hez szerveznék át. Ezen cég kertészeti ágazata maga is termelne, de a helyi őstermelőket, gazdálkodókat bevonva termeltetne is. – Végleges célunk, hogy a helyben és a környéken termelt iparialapanyag-növényeket dolgozzunk fel, ennek képezi logisztikai hátterét az új csarnok. A hűtőház rendszerbe állításával a feldolgozási szezon megnyújthatóvá válik, így a kertészetet jellemző szezonalitás hatása csökkenthető. Ez egyben otthoni munkahelyeket is teremt, termelésbe lehet vonni a házaknál kihasználatlan területeket és a ma már korszerűtlennek számító korábbi kertészeti termelő infrastruktúrát. Így kiegészítő jövedelemhez juthatnának a helyiek, ezzel akár 80-100 családnak segítenénk a helyben maradást – vázolta a terveket Forgó Henrik.A polgármester elmondta, jelenleg két egyetemmel és egy kutatóintézettel is kapcsolatban állnak a szóba jöhető iparialapanyag-növényekkel és azok feldolgozásával kapcsolatban.A csarnok várhatóan júliustól lesz használható, amint rendelkezésre állnak a működés feltételeit szabályozó iratok.