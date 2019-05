Elmélyedt a természetfotózásban: megnézte Máté Bence színházát kollégánk

Eltöltött egy napot Máté Bence természetfotós leseiben Török János fotóriporter. Marsó Vilmos természetfotóst kísérte el, ő nyerte el azt a lehetőséget, különdíjként, a Varázslatos Magyarország pályázaton, hogy négy napon át fotózhat a Bence által kialakított rejtekhelyeken. János munkáival két országos fotópályázaton is második díjat nyert, természet kategóriában. Ettől függetlenül azt tartja, hogy ez a műfaj egészen más, mint az ő napi munkája. – Úgyhogy az előző éjszakán alig aludtam – mondta.A Csanytelek mellett, a Csaj-tónál található vízi lest színháznak nevezik. Az építményben vendégszoba is van, magához a leshez egy keskeny járaton lehet lejutni, és le kell venni a cipőt. Benn padlófűtés van, kényelmes székek, külön állvány azoknak, akik azon rögzítenék a gépeiket. És függöny, amely mögött tényleg izgalmas látvány tárul fel. – A vízszint szemmagasságban húzódik, innen nézve szokatlan látványt nyújtanak a madarak is. A reflexüveg miatt kívülről nem lehet belátni a helyiségbe, és valamennyi fényt vissza is sugároz ez a felület – számolt be János.– Aki úgy gondolná, hogy ilyen körülmények között, megfelelő felszereléssel aztán igazán könnyű szép természetfotót készíteni, azt ki kell ábrándítanom. Eltalálni, hogy az élesség pont ott legyen, ahol kell, nagyon nehéz. Nem a reflexeken múlik csak, hanem azon is, ismeri-e az ember az állatok mozgását. Ezt a tapasztalatot pedig nem lehet egy nap alatt megszerezni. Sokszor előfordult, hogy csak ámultam, és utólag kaptam észbe, hogy most kellett volna exponálni. Azért folyamatosan daráltam: 2-3 ezer kockát ellőttem háromnegyed hattól délig, Vilmos meg legföljebb kétszázat. Azt mondta, ő inkább most azt élvezte csak, hogy itt lehet a csöndben.Még két lest megnéztek, János fényképezett ürgéket, kismadarakat, és a természetfotózás mellett a természetről is sokat megtudott. Az élővilágról az átlagosnál több ismerete volt – most viszont fél óra alatt vagy tíz olyan madárfajt ismert meg, amelyről eddig nem tudott. Az eredmény: a mintegy 3000 kockából kiválasztott 28-at, ami szerinte vállalható, ezekből pedig kettőt, amelyek minden szempontból úgy sikerültek, ahogyan akarta.