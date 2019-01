Éltek a lehetőséggel Csongrádon

Bedő Tamás szerint a csapatmunka hozza el a sikert. Fotó: Karnok Csaba

Csongrád 200 millió forint fejlesztési hitelt vett fel, ennek a felét azonban még le sem hívták.

Mozgalmas évet tudhat maga mögött Csongrád, egymást érték a lezárt projektek a városban 2018-ban. Bedő Tamás polgármestertől megtudtuk, a ciklus eleje pályázatírással telt, a megvalósítás jutott a tavalyi évre.– Sok esetben már megtettük a szükséges előkészületeket is, mire megjöttek a pályázati döntések, így gyorsabban folyhatott a munka. A megnyert pályázatainkat mind lezártuk, vagy folyamatban van a megvalósításuk, ráadásul jelentős túlköltés nélkül.A projektek egy része energetikai volt, a Széchenyi úti, a Bercsényi utcai, a bökényi és a bokrosi óvodát is felújítottuk, illetve a Galli-iskolát, a Kozmutza csongrádi tagintézményét is korszerűsítettük. Ezeknél, főképp a bökényi és a bokrosi óvoda esetében az önkormányzat elég sok saját erőt is mellérakott a pályázati forrásoknak – mondta el lapunknak Csongrád polgármestere.A fejlesztések másik fő iránya az ipari park korszerűsítése volt, itt a csapadékvíz- és az úthálózat fejlesztése mellett az elektromosáram- és a vízhálózat bővítését fejezték be tavaly év végén. A Körös-torokban a munkák egy része már az előző strandszezonra elkészült, a látogatóközpontot pedig a következő tiszai szezon előtt fogják átadni.– Saját forrásból az önkormányzat éves szinten nagyjából 100 millió forintot tud fejlesztésre fordítani, ehhez képest a felvett hitelek törlesztőrészletei nem jelentenek megterhelést, viszont az így elért intézményi felújítások, korszerűsítések évi 2-3 millió forintos megtakarítást is jelenthetnek – szögezte le a városvezető.Az idei évről Bedő Tamás elmondta, szeretnék az összes nyitott projektjüket lezárni, és újakat nyitni a pályázati lehetőségek függvényében. A polgármester szerint 2019 – és különösen 2020 – arról kell, hogy szóljon, hogyan készülnek fel a következő uniós pályázati ciklusra. Bíznak abban, hogy Csongrád is részesülhet a kis- és középvárosoknak szóló program forrásaiból.– Remélem, idén már látjuk ennek a kereteit, és mi is össze tudunk állítani egy fejlesztési csomagot, ami biztosítja a város jövőjét. Továbbra is prioritás a gazdasági feltételek javítása, az ipari park fejlesztése, hogy a Vestfrosthoz hasonló, munkahelyteremtő beruházások jöhessenek létre – emelte ki a városvezető.Csongrád első embere úgy érzi, a siker annak is köszönhető, hogy csapatban dolgoztak, végig konstruktív volt az együttműködés a testülettel, a szavazások döntő többsége egyhangú volt. Arról egyelőre nem döntött, hogy indul-e újra a polgármesteri székért az őszi önkormányzati választásokon