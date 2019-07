Evezősök tesztelték a csongrádi kikötőt - Fotók

Közös vízi túrával próbálták ki a határon átnyúló együttműködésben elkészült új kishajó kikötőt. A három napos túrán először Csongrádon, majd Algyőn és Óbecsén is közös evezéssel tesztelik a létesítményt. A hivatalos átadó ugyan csak két hét múlva lesz – a tető és néhány információs tábla még hiányzik – de a Tiszán járó hajósok már használatba vették a kikötőt. – Ez a hely remekül kiszolgálja az evezősöket, de a Tiszán kiránduló hajósokat is, egyben alapja lehet a későbbi állami víziturisztikai fejlesztéseknek is – mondta el Bedő Tamás polgármester.