Ez hihetetlen: ennyit ért a szemétszedők munkája - fotó

Hétvégén összeszedték a szemetet, aztán hétköznap újra jöttek a szemetelők. Fotó: Majzik Attila

Idén háromezernél is több helyszínen háromszázezer önkéntes szedte a szemetet a TeSzedd! környezetszépítő akcióban. Csongrádon is többen húztak gumikesztyűt, hogy tisztábbá tegyék a város utcáit, a Bökény és Belsőváros lakóit összefogó közösség még közvélemény-kutatást is tartott, hol érdemes szemetet szedni.– Az Ifjúsági térről indultunk, onnan mentünk a Sport majd a Kis-Tisza utcára, a Tavasz, Hegyi Antal, Raisio majd Hársfa utcára, végül a Kerekárok környékére. Bár ezen utcák többsége első ránézésre viszonylag tiszta és rendezett, az akció végére tizenkét teli zsáknyi szemetet szedett össze huszonkét lelkes önkéntesünk, akik nem sajnáltak a szabadidejükben fáradozni azon, hogy szebb, tisztább, élhetőbb környezet vegye körül őket a mindennapokban. És bár úgy érezzük, valóban példamutató megmozduláson vagyunk túl, a legboldogabbak akkor leszünk, ha jövőre szemétszedés helyett üres zsákokkal, dologtalanul sétálhatnánk végig a város utcáin, de ez már mindannyiunk felelőssége – mondta el lapunknak akciójukról Gyöngyössy Orsolya, a közösség vezetője. Ám úgy tűnik, hiábavaló volt a fáradozásuk, pár nappal később újra eldobálták a szemetet a Hársfa utcán. Az utca a városközpontból vezet Bökény városrészbe, ahol Csongrád egyik középiskolája is található, ezenfelül a hulladékból is könnyen kitalálható, hogy nem a rendelőintézetbe igyekvő nyugdíjasak dobálták el: energiaitalos-doboz, lángosospapír, csipszeszacskó, csokipapír, üdítősüveg akadt fenn a bokrok ágain.– Mi, önkéntesek időt és fáradtságot nem kímélve dolgoztunk azon, hogy szeretett városunk tisztább, ezáltal szebb legyen. Szomorúan tapasztaltam, hogy az általunk bejárt úton eldobált dobozok, műanyagok palackok hevernek szerteszét. Többen kinevettek minket, hogy minek csináljuk, úgyis olyan lesz megint... Sajnos igazuk lett. Talán nem a szemét összeszedése, hanem a megelőzés lenne a cél! – mondta elkeseredetten Való Edit, az egyik önkéntes.