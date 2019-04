Ezer óráig készült a vizsgaremek - vadászpuskaműves mesterjelöltek tettek vizsgát Csongrádon

A leendő mestereknek most elméleti és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk, de egy-egy fegyvert is meg kellett építeniük a képzés ideje alatt. A sikeres vizsga egyik feltétele a mesterremek elkészítése is.





A tanulók egy kétéves fegyverműszerész képzés után kezdték meg a vadászpuskaműves mesterképzést, amelyet egy elméleti és gyakorlati vizsga zárt.

– A képzésünkön résztvevőknek a mesterkurzus egy éve alatt el kellett készíteniük egy-egy vadászlőfegyvert is, gyönyörű vizsgaremekek születtek. A képzésünk egyedülálló az országban, csak itt, Csongrádon foglalkozunk ilyesmivel, ezért országos a beiskolázásunk, érkeztek hozzánk Siófokról, Debrecenből és Budapestről is – tájékoztatta lapunkat Bozó Gábor, a Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója.

Egy-egy vadászpuska elkészítése nagy odafigyelést és rendkívüli precizitást igényel, akár több hónapig is készülhet. – A fegyveremen minden kézzel készült, a fa- és fémmegmunkálás is. Nagyon precíz mozdulatok kellenek hozzá, az én darabomban körülbelül ezer munkaóra van benne. Egy kézzel készített puska sok hozzáadott értéket tartalmaz, egy jól karbantartott fegyver apáról fiúra szállhat, szolgálhat egy vadászfamíliát, vagy akár dísz is lehet. A mestervizsga után évente négy-öt-hat puskát próbálok majd készíteni – mesélte Besenyi István, az egyik vizsgázó.



A sikeres vizsgázók májusban a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ünnepi küldöttgyűlésén vehetik majd át mesterlevelüket.



