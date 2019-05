Hatásos az amerikai gyógykezelése Tóth Róbertnek: folytatják a kezelést, ha lesz, aki kifizesse

Fotó: Reményi Diána

Egy hete végezték el Tóth Róberten az első képalkotó vizsgálatokat azóta, hogy márciusban elkezdték amerikai gyógykezelését. Mint arról már többször beszámoltunk, a csongrádi kajakos itthon gyógyíthatatlannak minősített daganatát egy speciális programban próbálják kezelni, amelybe a világon mindössze 36 embert választottak be.– Azt tudtuk, hogy Robi jobban van. Már nem küzd a kezelés mellékhatásaival, 8 kilót hízott, így újra 80 kiló felett van a súlya, és a vérképe is hétről hétre jobb. De egyértelmű volt, hogy csak a CT- és MR-vizsgálat mutat biztosat, így elég feszülten teltek az elmúlt napok, amíg az eredményre vártunk – mesélte lapunknak Róbert párja, Reményi Diána. A felvételen látszott, hogy a fiatal sportoló mája februárban másfélszer akkora volt, mint a normális, és tele volt daganatokkal.– A mostaniból kiderült, hogy a máj összezsugorodott, és a tumorok is kisebbek, nem terítik be az egész szervet. A szeme mögött lévő daganat szintén kisebb lett, és a csontokban lévő értékek is visszaálltak a héten a normál tartományba. Nem tudom elmondani, mennyire megkönnyebbültünk. Az elmúlt időszak egy rémálom volt, most először kaptunk valami biztató hírt.Diána elmesélte, a doktornő számára is hihetetlennek tűnt, hogy ennyi idő alatt ilyen gyorsan javult Róbert állapota. Mivel a terápia hatékonynak bizonyul, szinte biztos, hogy az eredetileg tervezett fél évnél tovább kezelik majd a magyar sportolót.– Ha arra ugyanilyen összeget kérnek, azt már biztosan nem fogjuk tudni kifizetni, úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy a magyar egészségbiztosító segíteni fog. Úgy tudjuk, erre van is szándék, de hosszan tart az ügyintézés.A fiatal pár élete most már nem Robi betegsége körül forog, hiszen heti egy napot töltenek csak a kórházban, az ezt követő rosszullétek pedig elmúltak. Így a keddi kezelés és a szerdai pihenőnap után 5 napjuk van közös programokra.– Én dolgozok, Robi főz, délután edzünk, este pedig együtt vagyunk. A hétvégéket a barátokkal töltjük, most például egy game of thrones watch partyra visznek bennünket. Igyekszünk normális, boldog életet élni – az eredmények ismeretében most ez nem is nehéz.