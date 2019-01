Hipóval öntötte le nevelt lányát az év első csongrádi újszülöttjének édesanyja

Szomorú és kellemetlen meglepetés érte Csongrád polgármesterét, miután meglátogatta az év első csongrádi újszülöttjét. Kiderült: a kisfiú édesanyja a főszereplője egy horrorba illő 2014-es esetnek, amellyel lapunk is foglalkozott -11 éves volt az asszony élettársának lánya, amikor kirobbant a botrány: kiderült, milyen válogatott bántalmazásokat kellett átélnie hétéves kora óta egy felgyői tanyaközpontban. Amikor, akkor éppen úgy rúgta orrba nevelőanyja, hogy két törölköző kellett a vér felitatásához. Többször hipót öntöttek a fejére tetű ellen, kirúgta alóla evés közben a széket, ráuszította az egyik saját gyerekét - ugyanis egy akkor már kétgyermekes anyáról beszélünk. A gyerek folyamatosan tele volt kék-zöld foltokkal, karmolásokkal, de senkinek nem mert beszélni róla, hogy bánnak vele.A csongrádi polgármester a babaköszöntőről egy fotót is megosztott a facebookon, a poszt alá érkezett a komment, amely az esetet felidézte. A városvezető azt mondta, nem tudtak a nő előéletéről, nagyon meglepte őket is a hír a kommentben., hogy a városban hagyományosan mindig köszöntik az év első újszülöttjét. Az anya két éve,- két év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kapott - még nem lakott a városban, az önkormányzatnál ugyan utánanéztek, ki az anya, de ebből kifolyólag nem tudtak az előéletéről. A kisfiúnak azonban mindenképpen jár a köszöntés, az anya tetteitől függetlenül.A témában hamarosan további részleteket is közlünk.

(Leadképünk archív fotó a tárgyalásról. Fotó: Frank Yvette)