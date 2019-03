Időseknek is szervez programot a csongrádi diákönkormányzat

Zajlik az élet a csongrádi diákönkormányzatnál, az óvodásoktól kezdve a diákokon át az idősekig igyekeznek mindenkivel foglalkozni. A segítő tanárokkal együtt tizenöten dolgoznak a programokon, de általában a legtöbb feladat megszervezésében egy háromfős „kemény mag" szokott részt venni.



Szeptember óta Barta Zsófia a diákpolgármester. A Batsányi János Gimnázium tizenegyedikes diákja számára is új a szerepkör, ezért is szerette volna ezt is kipróbálni. – Szerettem volna a többiekkel együtt dolgozva megvalósítani az ötleteimet és kipróbálni magam ezen a téren, hátha később ilyen irányban tanulok tovább. Azért politikus nem lennék – mondta nevetve a diáklány.



Zsófit és segítőit most leginkább a közelgő városi tehetségkutató köti le, de nemcsak a fiataloknak szerveznek programokat, az idősekre is odafigyelnek. Kapcsolatban állnak a csongrádi idősotthonokkal. Tavaly karácsonykor közösen megajándékozták egymást, és szerveztek nekik bingózást – ez egy közösségi játék –, március 22-én pedig palacsintasütés lesz a program.



– Mindenképp szeretnénk folytatni az idősek otthoni programokat. Ők is szeretnének velünk kapcsolatot tartani, és még több közös rendezvényt kitalálni. Fontosnak tartjuk, hogy az idősek érezzék, a fiatalok odafigyelnek rájuk. Sokuknak nincs családja, ezért igyekszünk családias hangulatban szervezni a programokat – részletezte a diákönkormányzat vezetője.



Az idősebb generáció mellett természetesen a diákság a legfőbb célcsoportjuk, de jut idő a kisebbekre is. Az óvodásoknak például tojáskeresést szerveznek húsvétra. Barta Zsófi úgy látja, az a legfőbb feladatuk, hogy a fiatalokat és az idősebbeket kimozdítsák otthonról. – A napi feladatok mellett fontosnak tartjuk, hogy a diákok vagy idősek is találjanak számukra kedvező kikapcsolódási lehetőséget. Sokan nem tudnak vidékre kimozdulni, ezért próbáljuk elhozni nekik ide a programokat. További célunk, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a városi iskolák között.



A fiatalok most gőzerővel készülnek az április kilencedikére meghirdetett Ki mit tud? tehetségkutatóra. A városi vetélkedőre olyan fiatalok jelentkezését várják, akik úgy érzik, tehetségesek valamiben, legyen az tánc, ének, szavalás vagy akár olyasmi, ami egyik kategóriába sem sorolható. A tehetségkutatóra alsós és felsős általános iskolások és középiskolás diákok is jelentkezhetnek március 13-ig, az iskolai diákönkormányzati tagoknál vagy a csongradvarosidok@freemail. hu e-mail-címen.