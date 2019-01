Ivartalanítási akcióra készülnek a Kóbor Mancsok

Az önkormányzat és a Kóbor Mancsok Mentéséért Alapítvány együttműködése még tavaly kezdődött. A megállapodás szerint az alapítvány a gyepmesteri telepen lévő kutyák állatorvosi kezelését, valamint az általa mentett ebek egyedi csipezésének és oltásának költségét állta, az önkormányzat pedig az állatorvos átalánydíját finanszírozta. A cél a telep jogszabályoknak megfelelő, magasabb szintű működtetése volt, úgy, hogy a befogott állatok altatására csak a legvégső esetben kerüljön sor. Az együttműködésnek köszönhetően a kutyák jellemzően örökbefogadóhoz, vagy az alapítvány közreműködésével más civil szervezetekhez, állatmenhelyre kerültek.

Az ülésen elhangzott, a gyepmesteri telepen leadott állatok száma évről évre kevesebb lett, a két évvel ezelőtti kétszázötvenről 2018-ra nyolcvanháromra csökkent. Ezek közül tizennyolcat a tulajdonos adott le, hatvanötöt a gyepmester fogott be. Egyet sem kellett elaltatni.



Sipos Olga, az alapítvány elnöke elmondta, a kutyaszaporulat csökkentése érdekében szeretnének önkormányzati támogatással ivartalanítási akciót is elindítani, erről azonban még nem született megállapodás. Szeretnék fejleszteni a gyepmesteri telepet is, erre tavaly forráshiány miatt nem sikerült pályázni, bíznak abban, hogy idén ez összejön.



Az alapítvány és az önkormányzat együttműködésével minden fél elégedett, így meghosszabbítják azt, emellett a városellátó intézmény megvizsgálja, hogyan, miből lehetne bővíteni a kenneleket.