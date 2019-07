Jól megfér egymás mellett az egyetem és a színpad: Los Angelesben is díjazták az első filmes színésznőt

A rendező Kámán Albert és Garai Bendegúz Cannes-ban. FOTÓ: INTERGALACTIC PRODUCTIONS

FOTÓ: INTERGALACTIC PRODUCTIONS

Fárasztó munka, de nagy élmény is volt a forgatás a fiatal színésznőnek. FOTÓ: INTERGALACTIC PRODUCTIONS

A cannes-i filmfesztivál egyik legrangosabb eseményén, a Global Short Film Awards díjátadó gáláján mutatták be a szakma előtt Kámán Albert Hazug című kisfilmjét, amit a közönség vastapssal jutalmazott. A rövidfilmet Amerikában is elismerték, az alkotás há­­rom díjat is elhozott a Los Angeles Film Awardsról: a kisfilmet dráma kategóriában találták a legjobbnak, emellett Kámán Albert a legjobb első filmes rendező díját is megkapta, legjobb színésznőnek pe­­dig a csongrádi Nagyistók Editet találta a szakmai zsűri.– Nagyon örültünk, hiszen ez volt az első filmszemle, amire a produkció beadta a fil­­münket, és itt rögtön elismerésre talált. Nagyon kíváncsian várjuk a többi szemle és fesztivál esetleges eredményeit – mondta el a főszereplő.A film története szerint fiatal pár érkezik egy erdei házba, hogy nyugalomban tölthessék együtt a hétvégét. Az idilli környezet azonban nem a kikapcsolódást és feloldódást hozza el számukra. A lány gyanús je­­­­leket talál, amelyekből arra kö­­vetkeztet, hogy barátja megcsalja őt. A hétköznapokban el­palástolt problémák a felszínre kerülnek, a fiút pedig egyre érthetetlenebb vádak érik. A lány tudatmódosító szerekkel próbálja enyhíteni a kínzó bi­­zonytalanságot, de azok csak a fokozódó gyanakvást erősítik. Elhatalmasodik rajta az őrület, álom és valóság torz rémképpé mosódik össze. A belső utazás a lány lelkének mélyére, sötét titkaihoz vezet. Legnagyobb fé­­lelmével kell szembenéznie: saját lelkiismeretével.A sötét képekből megkomponált történet tulajdonképpen thrillerszerű keretek között kibontakozó lélektani dráma, a pályakezdő Nagyistók Edittel a főszerepben. A csongrádi lány Budapesten tanul, a Corvinus Egyetem alapképzésén végez kereskedelem és marketing szakon, de a színjátszás is fontos az életében. – Mindig is közel állt a szívemhez a színészet, gyerekkorom óta játszottam a helyi színtársulatban. Amikor feljöttem Pestre, és úgy döntöttem, hogy közgazdásznak fogok tanulni, azt is eldöntöttem, hogy a színházat sem fogom teljesen kizárni az életemből. Ekkor jött egy le­­hetőség, ami lehetővé tette, hogy hétközben az egyetemen legyek, viszont hétvégente a szí­­nészettel foglalkozzak, ez pedig Jordán Tamás és Lukáts Andor hétvégente tartott színésziskolája volt. Egy év közös munka után Lukáts tanár úr ajánlott a rendező, Kámán Al­­bert figyelmébe, aki első kisfilmjéhez készült, és megfelelőnek tartott a szerepre – mondta el a fiatal színésznő.Edit azt is elárulta, a filmes stábot is összehozta a forgatás. – Ez volt az első forgatás, amin részt vettem, és remélem, nem is az utolsó. Kemény munka, de hatalmas élmény volt. Akadt olyan forgatási nap, hogy tizennégy órát dolgoztunk, de az ember mikor benne van, ezt a töredékének sem érzi. Nagyon jól ment a közös munka a stábbal, maximálisan támogattak és segítettek mindenben, nagyon jó kis csapattá kovácsolódtunk – mesélt a forgatásról.A fiatal színésznő elmondta, szeretne még filmvásznon szerepelni.– Úgy gondolom, hogy mindenképpen fogok még filmes projekteket vállalni, amennyiben szeretnének velem dol­­gozni. Egyelőre azonban kar­­riert nem tervezek, hiszek ab­­ban, hogy amennyiben úgy kell lennie, a lehetőség meg fog találni, én pedig nyitottan fogok hozzáállni – összegzett a csongrádi színésznő.A Nagyistók Edit főszereplésével készült rövidfilmet a hazai nézők is nemsokára láthatják, a készítők 2019 őszére tervezik a film magyarországi premierjét.