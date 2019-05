Júniusban kezdődik a szezon a kilátóban, ahol 187 lépcsőfokot kell megmászni és páratlan kilátás a Tiszakanyarra

A kilátó csak a strandszezon alatt működik, de bejelentkezés után egyéni időpontokban is használható. Fotó: Majzik Attila

2015-ben adták át a Körös-toroki Rév-kilátót, amelyet az Összefogás Csongrádért Egyesület készíttetett közel 30 millió forint pályázati forrásból. A nem mindennapi projekt a Happy Day Hotel területén kapott helyet.A tizenkilenc tonnás acélszerkezet tizenöt egységből áll, a tizenhatodik a legfelső pódium, ahonnan szétnézhetnek a látogatók. A kilátásért meg kell küzdeni, 187 lépcsőfokon juthatnak fel a legfelső szintre. A torony járófelületének magassága 28 méter, a legmagasabb pontja pedig 31,2 méter.Az utóbbi időben azonban nem csak a tériszony tarthatja vissza a látogatókat, sokan azt tapasztalták, hiába mentek oda akár ősszel, akár tavasszal, zárva találták a kilátót. Egyesek már azt feltételezték, hogy végleg bezárt a turistalátványosság, azonban kiderült, erről szó sincs.Az ügyben megkerestük a kilátót üzemeltető és fenntartó egyesületet is. – Mint eddig minden évben, amióta áll a kilátó, idén is már májusban értesítettük a város iskoláit, önkormányzati és nyugdíjasszervezeteit a kilátó működéséről – mondta az egyesület elnöke, Murányi László. – A nyitvatartás engedélyköteles, erre június első hetétől augusztus 30-ig, azaz nagyjából a strandszezon alatt van jogosítványunk. Természetesen ettől eltérően, időponton kívül is lehet használni a kilátót, egyénileg és csoportosan is, méghozzá ingyenesen. Ehhez mindössze arra van szükség, hogy a látogatás időpontját jelzik nekem, vagy a Körös-torokban Szigeti Szabolcsnak.A Tiszakanyarra páratlan kilátást nyújtó turistalátványosság hivatalos nyitására még pár hetet várni kell, júniustól azonban augusztus végéig élvezhető lesz a csodálatos panoráma.