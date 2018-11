Karácsonykor is korizhatunk Csongrádon

Lesznek megszokott és új elemek is az idei adventi időszakban Csongrádon. A rendezvény helyszíne idén is a Városháza előtti tér lesz, a gyerekek nagy kedvencei, a szalmalabirintus és a Mikulás ház mellett pedig most egy műanyag borítású korcsolyapályát is megnyitnak a szervezők.

A Mikulás ház december 6-ig, reggeltől estig várja a kicsiket, a korcsolyapálya pedig még a karácsonyi időszakban is nyitva lesz. A pálya 10-től 20 óráig tart nyitva, december 24-én pedig 10-től 14 óráig, 25-én és 26-án pedig 14-től 20 óráig lehet korizni.

– tudtuk meg Dezső Dórától.A Művelődési Központ vezetője lapunknak elmondta, a hétvégékre helyezték a hangsúlyt, akkor gyertyagyújtással, koncertekkel és gyerekelőadásokkal várják az érdeklődőket. A programok elsősorban a családosoknak, kisgyerekeseknek szólnak, de igyekeznek minden korosztályt megszólítani. Alkalmazkodva az igényekhez, a Kossuth téri faházakban idén nem kézműves portékák, hanem forralt bor, tea és ünnepi finomságok melegítik majd fel a látogatókat.Újdonság az ünnepi programok sorában a december 8-i Agancsos családi nap és Csíramálé Fesztivál. Délután 1-től lehet közösen szarvast készíteni a Művelődési Központban, majd délután 4-től a Crocodile együttes, este 6-tól pedig a Seres Brothers tart koncertet a legfinomabb csíramálé kóstolgatása közben.Idén sem maradhat el az Alföld Néptáncegyüttes évzáró gálája, a táncosok december 23-án tartják ünnepi gálaműsorukat a Sághy Mihály Szakközépiskola sportcsarnokában.