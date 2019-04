Ki ismeri jobban a falusi mesterségeket? - honismereti vetélkedőn dőlt el Csongrádon

Ötödikes és hatodikos gyerekek nyüzsgése töltötte meg a Széchenyi István Általános Iskolát, népviseletbe öltözött diákok jártak teremről teremre a 11. határon túli honismereti vetélkedőn. A főképp játékos feladatokból álló verseny az évek során egyre fejlődött és népszerűbb lett. Vannak visszatérő csapatok is, és a határon túli magyar iskolák is egyre többen vesznek részt a csongrádi vetélkedőn. Számukra talán többet is jelent ez a verseny, hiszen a hagyományok ápolása és továbbélése a külhoni gyerekeknek egyben a magyarság megélése is – tudtuk meg Rostáné Hajdú Erzsébet szervezőtől.Idén rekordszámú, huszonöt ötfős csapat nevezett a vetélkedőre, öten közülük a Vajdaságból: Szabadkáról, Adáról, Törökfaluból egy-egy, Óbecséről pedig két csapat is érkezett Csongrádra. A gyerekeknek plakátokat és menetlevelet kellett készíteniük, totót és keresztrejtvényt kitölteniük, volt képkirakó, találós kérdések, társasjáték és tabletes kvízjáték is, ezek mindegyike a faluhoz és a falusi mesterségekhez kapcsolódtak.Az adai Cseh Károly Általános Iskola lányai, az „Arany virágok" is nagyon élvezték a vetélkedőt, a csapattagok – Dobai Melánia, Berta Flóra, Huszágh Hanna, Csincsik Réka és Apró Boglárka – közül volt, aki már a tavalyi versenyen is részt vett. – Nagyon tetszett a tavalyi verseny is, jól éreztük magunkat Csongrádon. A vetélkedőre közösen készültünk otthon a tanárnőnk segítségével. Tavaly a középmezőnyben végeztünk, idén azért szeretnénk minél előrébb. Persze ez a vetélkedő nem is a versengésről szól igazán, a barátkozás, ismerkedés is fontos – mondták el a lányok.A játékos délelőttön végül a csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola csapata lett az első a szabadkai és a zákányszéki gyerekek előtt.