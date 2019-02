Ki mit tud a gólyatöcsről? A ciánkatasztrófa emléknapján környezetvédelmi vetélkedőn versenyeztek a csongrádi diákok

2000. január 31-én este szakadt át a romániai Nagybánya melletti aranybánya cianiddal és nehézfémekkel szennyezett zagytározójának gátja. A rendkívül mérgező anyagokat tartalmazó hordalék a Szamoson keresztül február elsején érte el a Tisza magyarországi szakaszát, több száz tonna hal pusztulását okozva – Csongrádnál három tonnányi tetemet kellett kihalászni a vízből.Az öko-tragédia napját az Országgyűlés még 2000-ben a Tisza élővilágának emléknapjává nyilvánította. Az természeti katasztrófára emlékezve határozta el Deák József, a Környezet- és Természetvédők Csongrádi Városi Egyesületének elnöke, hogy a Galli János Általános Iskola ÖKO-munkacsoportjával együtt környezetvédelmi vetélkedőt rendeznek ezen a napon, hogy ezzel is ráirányítsák a tanulók figyelmét a Tisza és környezetünk természeti értékeire, azok megőrzésére.A tizenkilencedik alkalommal megrendezett Tiszavirág környezet- és természetvédelmi vetélkedőn a házigazda Galli János Általános Iskola mellett hat másik, a Széchenyi István, a piroskavárosi, a bokrosi, a felgyői László Gyula, a csanyteleki Szent László és a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola harmadik és negyedik osztályosai mutatták meg, mit is tudnak a környezetvédelemről.A játékos feladatok leginkább a madarakról szóltak, így az év madara, a gólyatöcs is szóba került, csakúgy, mint a madáretetés, a téli madárvédelem vagy a Körös-Maros Nemzeti Park lakói, de az év fáját, a sajmeggyet is ismerni kellett.A felgyői iskolások is alaposan készültek a versenyre, a csapat tagjai, Kávai Réka, Meló Dorina, Justin Vanda és Fejes Dorina elmesélték, hogy együtt tanultak a vetélkedő előtt. A négy lány felosztotta egymás között a feladatokat, van, aki ezt, van, aki azt tudja jobban. Elmondták, otthon is odafigyelnek a környezetvédelemre, nem szemetelnek, nem pazarolják az áramot és a vizet és szelektíven gyűjtik a hulladékot.A lányok, bár ügyesen válaszoltak a kérdésekre, lecsúsztak a dobogóról. A vetélkedőn a házigazda gallisok csapata, a Süvöltők végezett az első helyen, a második az Uhu, a csanyteleki csapat lett a bronzérmes Jégmadarak, a Nagyboldogasszony csapata előtt.