Kishajókikötő épül a Tiszán - volt Wiking kikötőnél

A Tisza alsó szakasza aszályos nyáron is alkalmas a turizmusra. A parton látnivalók sokasága várja a turistákat, ennek ellenére nincs olyan vonzereje, mint a Felső-Tiszának vagy a Mosoni-Dunának. Ennek oka az is, hogy nincs meg a szükséges infrastrukturális háttér.Ez a projektnek köszönhetően változni fog, tudtuk meg Ujszászi Erikától, a csongrádi Tourinform-iroda vezetőjétől. A három település egységes koncepcióval, közös honlappal és közösségi médiafelülettel, valamint kiadványokkal próbál több turistát idecsalogatni.– A projekt fő eleme a kishajókikötő, mindhárom településen egy-egy fog épülni. Túraútvonalakat is kidolgozunk, készül egy mobilapplikáció is. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Csongrádtól Óbecséig akár egy hónapos szabadságot is tartalmasan el lehet tölteni – mondta Szántai Szilvia projektmenedzser.A projekt Csongrádra eső költsége 70,3 millió forint, ebbe a város 3,5 millió forintos önerővel szállt be az uniós és állami támogatások mellett.A kishajókikötőt május közepén, a tavaszi zöldár levonulása után állítják fel a volt Wiking kikötőnél. Az úszóművön helyet kap majd mosdó, tusoló és egy melegítőkonyha is, a kikötőiroda mellett.