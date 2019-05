Könyvet kapott ,,születésnapjára" a 250 éves csongrádi templom

Előkerült az eredeti tervrajz, amelyet 1760 környékén hagyott jóvá az építtető, gróf Károlyi Sándor.

Kétszázötven éve, 1762-től 1769-ig épült a város egyik szimbólumának is számító Nagyboldogasszony templom. Az építkezést a nagykárolyi gróf Károlyi család támogatta, a munkában valószínűleg olasz mesterek is közreműködtek. A város szívében álló negyedévezredes nagytemplomról most egy könyv is megjelent.A kötetet Gyöngyössy Orsolya jegyzi, aki már csaknem tizenöt éve elhatározta, hogy összeállítja a csongrádi templomtörténeti kiadványokat. Alkotótársa Bara Júlia , a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Intézetének munkatársa volt, akinek a szakterülete a barokk kor művészete és a Károlyi család művészetpártolói tevékenysége.A végleges kézirat körülbelül tizenegy hónap alatt állt össze. Az írást egy év intenzív adatgyűjtés előzte meg, így az alkotásfolyamat közel két évig tartott, és a tervezett időre, a templom építésének 250. évfordulójára a kötet kész is lett. A vizuális megjelenést Takács Gábor és Oravecz János képei fémjelzik. Munkájukat többen segítették fotókkal, képeslapokkal, adatokkal, interjúkkal, amelyeket örömmel vettek és építettek be a kiadványba.– A kötetben minden számottevő tényezőt igyekeztünk sorra venni: az épület, a berendezés, a liturgikus tárgyak és textíliák bemutatását néprajzi és művelődéstörténeti adatokkal egészítettük ki. Külön fejezetben taglaltuk ezek mellett a térhasználat kérdéseit, a miserendet és a főbb egyházi ünnepeket, a templombúcsú történetét.A kutatások egyik legszebb eredményének tartom, hogy előkerült az eredeti tervrajz, amelyet 1760 környékén hagyott jóvá az építtető, gróf Károlyi Sándor. Erről a dokumentumról idáig úgy tudtuk, hogy elveszett vagy megsemmisülhetett, de a kiadványban a maga megkapó részletességében csodálhatja meg az olvasó, és keresheti rajta a legendás „altemplom" esetleges lejáratát, annak nyomait – beszélt lapunknak a könyv részleteiről Gyöngyössy Orsolya.