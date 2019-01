Korábban gyermekbántalmazásért ítélték el az év első csongrádi újszülöttjének édesanyját - A védőnő fokozottan figyel a

Egy véletlen folytán került újra reflektorfénybe a Felgyő melletti tanyáról Csongrádra költöző család, hozzájuk érkezett meg az év első csongrádi újszülöttje. A hagyományokhoz híven őt is meglátogatta és köszöntötte a kórházban a város polgármestere, az eseményről egy Facebook-bejegyzés is megjelent. Ezt követően szabadult el a pokol, a hozzászólók felháborodva jelezték, olyan asszonyt ünnepelnek, akit gyermekbántalmazásért ítéltek el. Mint arról mi is korábban beszámoltunk, a nő éveken át kegyetlenkedett nevelt lányával, ezért 2016-ban első fokon, majd 2017-ben másodfokon is elítélte a bíróság kiskorú veszélyeztetése és testi sértés miatt. A Szegedi Törvényszék jogerősen két év szabadságvesztésre ítélte, ám a végrehajtást három évre felfüggesztette.Az önkormányzat Facebook-bejegyzését később eltávolították, ám a felkavart indulatok nem csitultak. Ezzel kapcsolatban Bedő Tamás polgármester több lapnak is úgy nyilatkozott, az első csongrádi újszülöttet mindig köszönti a város polgármestere, ez a gesztus a babának szól, nem a szüleinek. Hangsúlyozta, sajnálja a történteket, de hogy jó helyen van-e a családban a baba, annak eldöntése a hatóságok feladata.A helyzet tisztázása érdekében kerestük meg Tóth Irént, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjét, ide tartozik a védőnői szolgálat is. Az intézményvezető érdeklődésünkre elmondta, az édesanyát valóban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nevelt lánya bántalmazása miatt, de a bíróság úgy döntött, hogy saját gyermekeit nem veszik el tőle, őket továbbra is ő nevelte. A védőnőknek volt tudomásuk az előzményekről, így fokozottan odafigyeltek a családra.– A védőnő az anyát a terhessége alatt folyamatosan gondozta, ez idő alatt semmi olyan dolgot nem tapasztalt, ami a gyermekre nézve káros lehetne. A terhesség alatt és azóta is rendszeresen látogatja a családot, és rendben talált mindent. Sem a gyermekjóléti szolgálat, sem a gyámhivatal nem találta indokoltnak, hogy védelembe vegyék az újszülöttet. Szem előtt van a gyermek, nincs, és reméljük nem is lesz a jövőben olyan probléma, ami miatt be kellene avatkozni, az anya hozzáállását is megfelelőnek látják – tájékoztatta lapunkat Tóth Irén.Szomorú és kellemetlen meglepetés érte Csongrád polgármesterét, miután meglátogatta az év első csongrádi újszülöttjét. Kiderült: a kisfiú édesanyja a főszereplője egy horrorba illő 2014-es esetnek, amellyel lapunk is foglalkozott -11 éves volt az asszony élettársának lánya, amikor kirobbant a botrány: kiderült, milyen válogatott bántalmazásokat kellett átélnie hétéves kora óta egy felgyői tanyaközpontban. Amikor, akkor éppen úgy rúgta orrba nevelőanyja, hogy két törölköző kellett a vér felitatásához. Többször hipót öntöttek a fejére tetű ellen, kirúgta alóla evés közben a széket, ráuszította az egyik saját gyerekét - ugyanis egy akkor már kétgyermekes anyáról beszélünk. A gyerek folyamatosan tele volt kék-zöld foltokkal, karmolásokkal, de senkinek nem mert beszélni róla, hogy bánnak vele.A csongrádi polgármester a babaköszöntőről egy fotót is megosztott a facebookon, a poszt alá érkezett a komment, amely az esetet felidézte. A városvezető azt mondta, nem tudtak a nő előéletéről, nagyon meglepte őket is a hír a kommentben., hogy a városban hagyományosan mindig köszöntik az év első újszülöttjét. Az anya két éve,- két év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kapott - még nem lakott a városban, az önkormányzatnál ugyan utánanéztek, ki az anya, de ebből kifolyólag nem tudtak az előéletéről. A kisfiúnak azonban mindenképpen jár a köszöntés, az anya tetteitől függetlenül.A témában hamarosan további részleteket is közlünk.

(Leadképünk archív fotó a tárgyalásról. Fotó: Frank Yvette)